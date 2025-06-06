В РФ путаются в автомарках из КНР: чем это грозит самим "китайцам"

Российские клиенты запутались в суббрендах китайских автомобилей, пишет "Автостат". Эксперты считают, что такое брендовое многообразие может отрицательно сказаться на репутации брендов.

Новые марки - необходимость, к которой компании прибегают, чтобы развести свою продукцию по разным ценовым и имиджевым нишам, сказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров. Это происходит благодаря варьированию оснащением и отличиям в дизайне.

"Но есть и минусы такой политики - потребители путаются в большом количестве суббрендов. Множество из них слабо различимы по внешнему виду и технической начинке, что затрудняет выбор и снижает доверие к новым маркам", - сказал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина. Создаваемая видимость многообразия подрывает уровень доверия и лояльности автовладельцев в долгосрочной перспективе.

Также чрезмерное количество автобрендов приводит к перенасыщению рынка, что снижает прозрачность.

"Это особенно актуально в условиях, когда производители концентрируются на быстрых продажах, а не на построении долгосрочной стратегии присутствия", - выразила своё мнение Анна Уткина. "Считаю, что можно действительно говорить о переизбытке суббрендов. Внутри каждого сегмента есть огромное количество абсолютно одинаковых машин по технической начинке, за одинаковую цену, от одной и той же глобальной группы", - высказался Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф".

Он отметил, что подход брендового разнообразия, который работал в Китае, не совсем прижился в России. Это связано в том числе с взращиванием доверия к бренду и его продуктам: если в КНР замена машины происходит раз в год, то в РФ - в среднем раз в 5-7 лет.