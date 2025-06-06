Обновленный Lynk & Co 01 стал дешевле

На дворе 2025 год и почти восемь лет, как кроссовер Lynk & Co 01 появился на свет — и весь этот срок он живёт без смены поколений. Но в Китае умеют растягивать жизненный цикл без потери актуальности: регулярные апдейты, точечные доработки — и вот, встречайте очередную «ревизию» для 2025 модельного года. Официальные продажи еще не начались, но машины уже появились у китайских дилеров, а цены утекли в сеть (источник Carnewschina).

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И снова жесточайшая конкуренция заставляет китайских автопроизводителей делать свои машины дешевле. Российским автомобилистам такое может только сниться. Итак, если раньше базовая версия Lynk & Co 01 стоила 155 800 юаней (≈1 714 000 ₽), теперь стартовая отметка 149 800 юаней (≈1 647 000 ₽). Верхняя граница также опустилась — с 196 800 (≈2 165 000 ₽) до 181 800 юаней (≈2 000 000 ₽). С января по апрель 2025 года Lynk & Co удалось продать меньше трёх тысяч штук своего «ноль-первого» кроссовера — модель просто не выстояла перед натиском более молодых соперников. А значит, нужно срочно подогреть интерес и вдарить по технологиям, одновременно снизив цену.

Что поменялось?

Снаружи из нового почти ничего — дизайн модели и без хирургического вмешательства вполне актуальный. Фирменные «рожки» ходовых огней на капоте, затемнённые фары в бампере, новые воздухозаборники спереди, вытянутые фонари и две выхлопные трубы сзади. Плюс — новый цвет Night Shadow Blue, и 20-дюймовые диски, чтобы знакомая мелодия заиграла чуть иначе.

Размеры Lynk & Co 01 прежние: длина 4549 мм, ширина 1860 мм, высота 1689 мм, колёсная база 2734 мм.

А вот салон освежили заметно. Во-первых, здесь теперь «парящий» центральный экран и новое рулевое колесо с по-спортивному усеченной нижней частью. Во-вторых, центральный тоннель стал лаконичнее: благодаря уменьшенному и сдвинутому назад джойстику КПП, инженерам удалось втиснуть перед ним два лотка беспроводной зарядки смартфонов. Далее до подлокотника следует узкая и длинная скрытая ниша. Кнопок стало меньше, да что там — их практически нет сенсоризация в стиле Tesla добралась и до Lynk & Co.

Сиденья кроссовера отделаны комбинацией замши и кожи, у них спортивная ковшеобразная архитектура с интегрированными подголовниками и выраженной боковой поддержкой. Добавим сюда проекционный дисплей, декоративную подсветку салона, акустическую систему Infinity и люк — и получаем довольно технологичный интерьер, несмотря на возраст платформы.

Техника без сюрпризов

Под капотом «ноль-первого» всё тот же 2,0-литровый турбомотор мощностью 251 л.с. и с крутящим моментом 350 Нм. Работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом AISIN и системой полного привода. На задней оси — проверенная многорычажная подвеска. Никаких гибридов, никаких электромоторов — только честный бензин и механическая муфта.

Что в итоге?

Lynk & Co 01 не пытается казаться новым автомобилем, он просто обновляется, чтобы оставаться «на плаву». Новый цвет, новые экраны, минимальная косметика и ключевой аргумент в пользу покупки — снижение цены. Сыграет ли эта ставка на понижение, как задумано производителем? Скажем так: с технической стороны кроссовер всё ещё в форме и на экспортных рынках он будет чувствовать себя превосходно, а вот на родине ему едва ли найдется место на дорогах китайских мегаполисов, где балом правят «электрички».