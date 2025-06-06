Как продлить срок службы тормозной системы

Любой владелец подержанного автомобиля, как правило, сталкивается с ежегодной необходимостью технического обслуживания тормозной системы, особенно весной.

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Несмотря на очевидные преимущества дисковых тормозов, такие как высокая эффективность и надежность, климатические условия и агрессивная химия приводят к необходимости регулярного обслуживания и замены отдельных элементов, напоминает портал "Автовзгляд".

Важно упомянуть, что тормозная система - один из ключевых компонентов автомобиля. Её состояние должно быть безупречным, иначе эксплуатация автомобиля на дороге может быть небезопасной.

В условиях российского климата, с его долгой зимой, использованием реагентов на дорогах и постоянными перегревами, тормозная система быстро приходит в негодность.

Основная проблема - коррозия. Резиновые уплотнители изнашиваются, манжеты рвутся, вода попадает в направляющие и поршни. В результате тормоза могут заклинить.

Ежегодно сотни водителей становятся жертвами заклинившего колеса, что приводит к возгоранию и авариям. Механизм торможения не работает должным образом, что приводит к увеличению расхода топлива, появлению посторонних звуков и другим поломкам.

Единственный способ избежать этих проблем - регулярное обслуживание тормозной системы. Каждую весну необходимо приобретать комплект для ремонта, разбирать суппорты, очищать, смазывать и, возможно, заменять направляющие и поршень, которые могут ржаветь и перестать работать корректно. Эта проблема характерна для большинства подержанных и новых автомобилей.

Но русские умельцы нашли выход из положения и стали производить эти детали из нержавеющей стали. Теперь практически на любом маркетплейсе или сайте бесплатных объявлений можно найти мастера, который самостоятельно выточит эти запчасти под конкретную модель и марку в короткий срок. Правда стоит учитывать, что ручной труд может обойтись в разы дороже обычной фабричной продукции, но и срок ее службы будет дольше, а проблем с ней меньше.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что доля контрафактной продукции на рынке запчастей выросла на 30%.