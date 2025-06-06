В РФ завезли премиальные Toyota Crown Kluger с турбомотором

В России стартовали продажи обновлённой версии премиального кроссовера Toyota Crown Kluger — альтернативы Highlander, ориентированной на китайский рынок, но теперь доступной и отечественным покупателям. Главным нововведением стало появление бензиновой модификации, которая ранее на российском рынке не предлагалась.

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Новая модель 2024 года уже появилась у одного из дилеров в Брянске. Кроссовер оснащён 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 248 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Начальная цена составляет 5,85 миллиона рублей — это дешевле, чем у гибридной версии, стоимость которой начинается от 6,4 миллиона рублей.

Комплектация под названием Energy Glorious включает адаптивную LED-оптику, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, электропривод багажника и круиз-контроль. Такая версия может заинтересовать тех, кто предпочитает классические бензиновые агрегаты.

Параллельно на рынке по-прежнему доступна гибридная модификация Crown Kluger. Она оснащена 2,5-литровым мотором (190 л.с.), работает в паре с вариатором и рассчитана на семь мест. Среди особенностей — панорамная крыша, интеллектуальное освещение, защита днища и система обогрева. Стоимость гибридной версии составляет около 6,5 миллиона рублей.

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