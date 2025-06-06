Что надо знать перед покупкой Kia Soul с пробегом

Компактный кроссовер Kia Soul первого поколения, несмотря на свой возраст, остаётся востребованным на вторичном рынке среди россиян.

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Однако, как и у других моделей марки, у него есть ряд своих преимуществ и недостатков. О том, что важно учесть при выборе и покупке подержанного "корейца", в беседе с "Газетой.Ru" рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По словам специалиста, среди главных минусов кроссовера первой генерации можно отметить слабую шумоизоляцию. Подвеска также оставляет желать лучшего - из-за своей жёсткости она делает езду по плохим дорогам некомфортной и утомительной. Лакокрасочное покрытие тоже не блещет качеством и имеет низкую стойкость к внешним воздействиям, из-за чего на кузовных панелях часто образуются ржавчина и повреждения при минимальных контактах с поверхностью.

Владельцы, в числе прочего, жалуются на недостаточную динамику и скромную мощность базового двигателя. Кроме того, у Kia Soul первого поколения быстро изнашиваются и выходят из строя отдельные детали, например, рулевая рейка.

Двухлитровый атмосферный силовой агрегат весьма надёжен. Однако ближе к 200 тысячам километров у кроссовера часто возникают проблемы с утечкой масла и нарушением тепловых зазоров клапанов. Ещё одной распространённой неисправностью является расслоение шкива коленчатого вала, что может потребовать капитального ремонта.

Как сэкономить на ТО

При всех перечисленных недостатках у "корейца" есть ряд существенных преимуществ: автомобиль прост в обслуживании, запчасти доступны и относительно недороги, как и сама машина.

Ухоженные экземпляры можно найти на рынке от 700 тысяч рублей.

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