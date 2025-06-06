Водителей предупредили о новом виде автоподстав

В российских городах участились случаи, когда мошенники заставляют детей бросаться под колеса автомобилей, а затем вымогают с водителей компенсацию в размере 25-70 тыс. рублей. Иногда на дорогу бросают технику – например, ноутбук, а затем выдвигают аналогичные требования. При подобных происшествиях нужно помнить, что это обман, и вызывать на место происшествия инспекторов ГИБДД, рассказал 360.ru судебный автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

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«Даже хорошо известна стоимость. Как правило, от водителя требуют от 25 до 70 тысяч — мол, решаем все на месте, никого не вызываем. Причем ставка всегда одна и та же — 25-70. Такой бизнес», — рассказал специалист.

По его словам, если случается подобная ситуация, и после ДТП от водителя требуют деньги на месте, нужно четко понимать, что это мошенники. Важно не тратить время и сразу вызывать на место происшествия инспекторов ГИБДД для фиксации произошедшего. Это важно, так как подобных людей следует «фиксировать» — в противном случае, если водители начнут просто платить им требуемые суммы, то такие «автоподставы» будут происходить и дальше, пояснил юрист.

«Зачем в принципе отдавать кому-то эти деньги, когда у вас есть страховка? Пускай оформляют ДТП», — добавил Славнов.

Пострадавший должен обратиться в больницу за постановкой диагноза, после чего страховая должна будет перевести ему деньги, добавил он. Если же водитель готов тут же отдать требуемую сумму, то непонятно, для чего он в принципе оформляет страховку, по которой переводят до полумиллиона рублей, подчеркнул специалист. Он призвал не пытаться договориться на месте и не поддаваться на уговоры, а также не «кормить мошенников».

«Разговор должен быть короткий: ребят, у меня есть страховка, там до полумиллиона. Вызываем инспекторов, оформляемся», — заключил автоюрист.

До этого врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин отметил, что при ДТП, похожем на автоподставу, надо запереться в машине и вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя вступать в диалог с потенциальными автоподставщиками – распознать их можно, если они предлагают решить вопрос прямо на месте. Водителя должно насторожить, если другой участник аварии пытается убедить его в правдивости своей версии произошедшего – это может быть манипуляцией. Еще один тревожный знак — агрессия со стороны участника ДТП, если ему предлагают вызвать правоохранителей.

Ранее юрист рассказал о новом виде автоподстав.