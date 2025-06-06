В РФ могут ввести запрет на эксплуатацию машин без "карты спасения"

В России могут ввести запрет на эксплуатацию автомобилей без специального документа - "карты спасения". Об этом в беседе с "Известиями" сообщил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк в ходе стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве.

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По его словам, МЧС собирается обсудить с Министерством промышленности и торговли возможность введения ограничений на выдачу ОТТС (одобрения типа транспортного средства) для машин, не оборудованных "картой спасения".

Этот документ содержит техническую информацию об автомобиле, помогающую спасателям быстро и эффективно действовать в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации. В нём указаны тип двигателя, расположение батареи в электромобилях и гибридах, а также другие важные данные необходимые для проведения спасательных работ.

ГОСТ, регулирующий использование "карты спасения", вступил в силу в феврале 2023 года. Однако, как отметили участники круглого стола, не все автопроизводители предоставили информацию, необходимую для создания таких документов.

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