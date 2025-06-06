Компания Ikon создала новое поколение зимних шин

Напомним, что шинный завод во Всеволожске весной 2023 года перешёл под контроль российской «Татнефти» от финской Nokian Tyres, попутно сменив название на Ikon Tyres. Как уверяет пресс-служба компании, на предприятии удалось сохранить производственные процессы, оригинальные технологии, а также команду профессионалов, плюс создать новый департамент разработки.

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«С каждым новым продуктом мы выходим на новый уровень сцепления, безопасности и экологичности», — рассказал редакции Quto глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

Если прежде завод выпускал покрышки, по наследству доставшиеся от финских разработчиков, то теперь Ikon Tyres разрабатывает новинки своими силами.

Шипованные Ikon Autograph Ice 10 — это другой рисунок протектора, новая резиновая смесь и специальные шипы. Диапазон доступных диаметров — от 16 до 22 дюймов (это 104 типоразмера).

Фрикционная Ikon Autograph Snow 5 тоже является совершенно новой генерацией покрышек. И также располагает 104 типоразмерами посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов.

Обе новинки должны обеспечить максимально стабильное поведение автомобиля при маневрировании, ускорении и торможении. Притом производитель обещает длительный срок службы.