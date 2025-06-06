В 2025 году каршеринг стал еще популярнее среди петербуржцев

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» сообщил: с января по май 2025 года в Петербурге и Ленобласти спрос на аренду автомобилей увеличился на 29% на фоне того же периода прошлого года. Сервис «Делимобиль», в свою очередь, отметил, что жители северной столицы являются одними из главных поклонников каршеринга в стране. Только у этой компании в распоряжении находится 10 тысяч машин. Конкурирующая BelkaCar предоставляет доступ к 6000 авто.

© runews24.ru

Как сообщает издание «Ведомости Северо-Запад», услугами каршеринга в городе и области регулярно пользуется более 1 млн человек. В сервисе «Делимобиль» спрос на аренду авто более, чем на один день с начала года вырос на 60%. Если раньше пользовательское соглашение позволяло перемещаться в пределах региона, то теперь на арендованной машине можно поехать в Карелию или Москву.

Ранее сообщалось, что ЗСД Петербурга оказалась самой дорогой платной дорогой в России.

По данным за начало 2025 года, в Петербурге вырос спрос на покупку автомобилей, которые были в распоряжении каршеринговых компаний.