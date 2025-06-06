Энтузиаст построил самодельный Ferrari

Продавец этого автомобиля называет его «Farrari» — с ошибкой в названии. И это не единственная странность автомобиля.

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Мы уже сталкивались с подобными репликами Ferrari, но эта версия более вольна в интерпретации дизайна Pininfarina. Одной из самых заметных особенностей является значительный зазор между дверью и передним крылом, вероятно, обусловленный установкой ламбо-дверей.

Под капотом установлен двигатель Chevy 350, расположенный поперечно за сиденьями и соединённый с пятиступенчатой механической коробкой передач. Согласно объявлению, трансмиссия была перебрана, а также установлены новый сцепление, радиатор и вентилятор.

Внешний вид автомобиля неоднозначен. Помимо странного зазора между дверью и крылом, кузов в целом неплохо имитирует Ferrari и выглядит достаточно аккуратно собранным. Фары выглядят необычно, но, судя по переднему бамперу, этот комплект пытается воспроизвести модель 512TR с фиксированными фарами, а не более раннюю Testarossa с выдвижными фарами.

Это также заметно в салоне, где на центральном подлокотнике вышита надпись 512TR, а на спинках сидений изображены скачущие лошади. Кроме этих дополнений и пары дешевых ручек, прикрученных к дверям для удобства закрывания, интерьер остаётся типичным для Pontiac Fiero.

Рулевое колесо Grant свидетельствует о некоторой экономии, а хромированные диски Chip Foose добавляют блеска внешнему виду, показывая, куда были вложены средства.

Цена составляет $13,500 (примерно 1 млн рублей).

Прежде чем обсуждать цену, стоит признать, что этот автомобиль подходит не всем. Наверное, мало кто посмотрит на этот Fiero и скажет: «Мне это нужно». Тем не менее, для кого-то это результат любви и гордости за завершённый проект.