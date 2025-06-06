Lada Vesta Sport сняли на фото: идет подготовка к премьере и старту продаж

Долгожданная Lada Vesta Sport может быть представлена в ближайшее время. Как предполагается, товарные автомобили были сфотографированы на площадке автопроизводителя - компании "Лада Спорт". Их снимки публикует канал RCI News.

© Российская Газета

По данным инсайдеров, в июне может состояться старт продаж Vesta Sport. Можно было бы предположить, что "заряженная" модель вместе с кроссоверов Lada также станет премьерой на ПМЭФ 18 июня. Но источник "РГ", знакомый с планами АвтоВАЗа, сообщил, что Vesta Sport не входит в число "премьерных" моделей для грядущего форума.

Lada Vesta Sport будет оснащаться 145-сильной версией мотора 1.8 Evo и 6-ступенчатой МКП от восточного поставщика - компании WLY.

Предварительная цена на "Весту Спорт" - 2,6-2,7 млн рублей. Автомобиль будет доступен в кузовах типа седан и универсал.