Как безопасно купить машину

Более года в Россию приходят запросы о розыске иномарок, купленных якобы за рубежом и доставленных через параллельный импорт. Автоэксперт и экс-глава Ассоциации автомобильных дилеров России Олег Моисеев рассказал Общественной Службе Новостей о том, что, когда машину находят и арестовывают, страна, отправившая по авто запрос, больше не выходит на связь, а автовладелец теряет право распоряжаться своим транспортом. Чтобы не попасть в такую ситуацию, можно заранее минимизировать риски.

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Дилеры сами практически не возят автомобили, потому что везутся они чаще через физлиц, на юридическое лицо везти нет никакого смысла. Во-вторых, дилеры требуют постановки на учет и оплату коммерческого утиля. Поэтому цена у дилеров всегда будет выше, чем если вы заказываете напрямую на себя, через компании-посредники. Зато у вас появляется возможность предъявить претензию дилеру, если вдруг с машиной будут какие-то проблемы. Если возникла проблема с машиной и выяснилось, что она находится под арестом, то с этим уже ничего ни один российский автосалон не сделает. Другой вопрос в том, готова ли компания нести финансовую ответственность.

Эксперт подчеркнул, что из-за желания сэкономить покупатели часто сталкиваются с мошенниками, участвуя в сделке с неизвестными компаниями.

Ранее сообщалось, в каких случаях можно вернуть подержанный автомобиль, купленный с рук. По закону продавец обязан предупредить покупателя о существенных недостатках.

Однако на автомобиль, приобретенный не в автосалоне, а с рук, не распространяется действие Закона о защите прав потребителей. В данном случае правоотношения продавца и покупателя регулируются нормами Гражданского кодекса РФ.