Эксперты напомнили о правилах утилизации старых аккумуляторов

Эксперты напомнили россиянам о правилах утилизации старых аккумуляторов
Автомобильные аккумуляторы содержат опасные вещества и требуют правильной утилизации. В их составе находятся свинец, серная кислота и пластик, которые могут нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью человека. Как правильно утилизировать старые аккумуляторы, рассказали в Общественной службе новостей (ОСН).
Ответственность автовладельца начинается с момента выхода аккумулятора из строя и длится до его передачи лицензированной организации. Передача должна сопровождаться оформлением акта приема-передачи.
Легальные способы утилизации включают специализированные пункты приема с лицензией Росприроднадзора и региональных операторов по обращению с ТКО. В небольших городах информацию о пунктах приема можно получить в местной администрации.
Важно не передавать аккумуляторы сомнительным перекупщикам без документов, так как это может привести к незаконной утилизации и экологическим проблемам.
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