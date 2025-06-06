Эксперты напомнили о правилах утилизации старых аккумуляторов

Автомобильные аккумуляторы содержат опасные вещества и требуют правильной утилизации. В их составе находятся свинец, серная кислота и пластик, которые могут нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью человека. Как правильно утилизировать старые аккумуляторы, рассказали в Общественной службе новостей (ОСН).

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Ответственность автовладельца начинается с момента выхода аккумулятора из строя и длится до его передачи лицензированной организации. Передача должна сопровождаться оформлением акта приема-передачи.

Легальные способы утилизации включают специализированные пункты приема с лицензией Росприроднадзора и региональных операторов по обращению с ТКО. В небольших городах информацию о пунктах приема можно получить в местной администрации.

Важно не передавать аккумуляторы сомнительным перекупщикам без документов, так как это может привести к незаконной утилизации и экологическим проблемам.

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