В Германии выставили на продажу 55-летний "Москвич-412"

На известном немецком сайте объявлений mobile.de выставлен на продажу "Москвич-412", выпущенный в 1970 году. Продавец заявляет, что в качестве приданного отдаст вместе со своим ретромобилем еще два таких же в качестве доноров всего за 500 евро.

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"Москвич-412" производился на Московском автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (АЗЛК) с 1967 по 1975 год. Эта модель была усовершенствованной версией "Москвича-408". Она отличалась более мощным двигателем (1,5 литра вместо прежнего 1,3 литра) и обновлённым дизайном передней и задней оптики. Но не только за внешние данные и образцовую надежность ценили наши седаны за рубежом. Именно "четырестадвенадцатый" стал победителем множества раллийных соревнований, главным из которых был "Лондон-Сидней" в 1968 году. Тогда советские машины добрались до финиша без единой поломки.

Продавец из Штайнбах-Халленберга уверяет, что пробег его экземпляра не превышает 30 тысяч километров. Однако из-за ненадлежащих условий хранения прошлым владельцем редкий красный кожаный салон и ранняя приборная панель пришли в негодность и разрушились от влаги и под воздействием солнечных лучей. Несмотря на это, изначально "Москвич" был обработан специальным защитным составом, что спасло его от ржавчины и гнили. Под капотом расположен оригинальный 75-сильный 1,5-литровый уфимский мотор УЗАМ-412, работающий в паре с 4-ступенчатой КПП.

Принимая в учет нынешнее состояние и понимая масштабы реставрационных работ по автомобилю, хозяин просит за него не так и много - 1500 евро, что составляет около 135 тысяч рублей по нынешнему курсу.

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