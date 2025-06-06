Экспер объяснил, насколько надежны двигатели Kia Sorento

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев провел испытания Kia Sorento Prime и рассказал о всех достоинствах и недостатках силовых установок модели. Данный автомобиль представляет собой среднеразмерный кроссовер с конфигурацией салона на пять или семь посадочных мест. Примечательно, что подавляющее большинство экземпляров модели оснащены системой полного привода.

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Третье поколение Sorento, представленное на российском рынке, в течение продолжительного времени реализовывалось параллельно со своим предшественником. Для дифференциации этих моделей в его название было добавлено слово Prime. С 2015 года значительная часть автомобилей данной серии собиралась на заводе в Калининграде. Конструктивно эта машина является близким родственником четвертого поколения Hyundai Santa Fe, что подтверждается их общей агрегатной базой.

В ходе рестайлинга 2017 года модель Prime претерпела существенные изменения, включая замену двигателя V6 на более современный ДВС и внедрение 8-ступенчатой гидромеханической АКПП.

Большинство экземпляров на нашем рынке представлено с турбодизелем D4HB 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил. Этот агрегат требователен к качеству топлива и масла, но в остальном он очень надёжен. Блок цилиндров выполнен из чугуна, а ресурс превышает 400 тысяч километров.

Примерно к 200 тысячам километров пробега требуется замена цепного привода ГРМ, а также превентивная замена топливного насоса высокого давления (ТНВД). Шкив коленчатого вала служит около 100-150 тысяч километров. Пьезофорсунки ходят более 200 тысяч километров.

Это относится и к младшему дизельному агрегату объёмом 2,0 литра мощностью 186 лошадиных сил. Он также надёжен, хотя для него характерны частые отказы свечей накала.

Атмосферный мотор G4KJ объемом 2,4 литра с непосредственным впрыском топлива появился в РФ только в 2017 году. Он очень требователен к качеству топлива. Кроме того, его маслонасос и фазорегуляторы не очень долговечны.

Что касается топовых силовых установок V6 объёмом 3,3 и 3,5 литра, то, по словам специалиста, эти атмосферные двигатели с распределённым впрыском имеют впечатляющий ресурс. Однако есть и недостатки: большой расход топлива, повышенный угар масла и склонность к перегреву.

Также существует турбированный бензиновый мотор объёмом 2,0 литра, который развивает мощность 240 лошадиных сил. Впрочем, для нашего рынка он официально не поставлялся. Машины с таким ДВС чаще всего были завезены путем параллельного импорта из США и Кореи и имеют ряд конструктивных особенностей: образование нагара на впуске, возможные течи, недолговечные фазорегуляторы и цепи ГРМ. Не может он похвастаться и достаточной живучестью - редкий автомобиль мог доехать без поломок свыше 220 тысяч километров.

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