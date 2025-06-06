Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о запрете в России эксплуатации автомобилей без так называемой «карты спасения», которая помогает экстренным службам быстрее эвакуировать пострадавших при ДТП.

В России могут ввести запрет на эксплуатацию автомобилей без специального документа – «карты спасения». Об этом «Известиям» ранее сообщил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк. По его словам, МЧС собирается обсудить с Министерством промышленности и торговли возможность введения ограничений на выдачу ОТТС (одобрения типа транспортного средства) для машин, не оборудованных «картой спасения». Этот документ содержит техническую информацию об автомобиле, помогающую спасателям быстро и эффективно действовать в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации.

Это сложная история. С одной стороны, в МЧС, конечно, правы, когда говорят о пользе «карты спасения». Сотрудники экстренных служб должны знать, как вытаскивать людей в случае ЧП. Но, с другой стороны, речь идет о достаточно жестких требованиях, выполнить которые будет чрезвычайно проблематично. Я точно не знаю, как на предложение МЧС отреагируют в Минпромторге, но, полагаю, там будут сопротивляться. Я не уверен, что у нас в стране стоит ограничивать спрос на автомобили и их сбыт. На рынке и так уже образовался дефицит моделей автомобилей, наблюдается низкая конкуренция. Поэтому в случае введения дополнительных административных барьеров мы увидим лишний виток подорожания машин и снижение их доступности. А на это идти нельзя. Нужно понять, как выполнить требования МЧС без введения существенных ограничений и запретов. Тут нужно договариваться. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Ранее сообщалось, что импорт новых легковых машин в Россию обрушился на 74 процента.