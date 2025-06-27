Как это развидеть: названы самые уродливые автомобили

Вопрос красоты глубоко индивидуальный и субъективный. Кому-то по душе античная архитектура и розы, другим — модерн и помидоры. Или, если в тему нашего разговора, одному автомобилисту придётся по душе экспрессия Ferrari, а его собеседник останется в восторге от сухой выверенной строгости Porsche. А ещё в индустрии хватает моделей, которые слишком страшны или оригинальны — кому как больше нравится. Сегодня мы расскажем про самые жуткие, по нашему скромному мнению, концепт-кары. Спойлер: Pontiac Aztec, вечный участник подобных антирейтингов пролетает мимо.

© Quto.ru

Citroen Karin (1980 год)

Взгляд французских компаний на вопросы эстетики всегда своеобычный — он совершенно не похож на видение немецких, японских, корейских и других марок. Это действительно здорово! Но не всегда. В отдельных случаях самобытное мышление порождает монстров. Шоу-кар Karin таковым делает одна деталь — колпак кабины в форме пирамиды. Древние египтяне наверняка пришли бы в неописуемый восторг!

© Citroen

Крыша «Ситроена» настолько маленькая, что на ней уместится лишь лист бумаги формата А3. Миссия быть не таким как все выполнена на все сто процентов. Как сказал немец из первой части фильма такси, францу-у-узы.

Isuzu Como F1 Super Truck (1991 год)

Японская Isuzu издавна специализируется на коммерческой технике, пикапах и внедорожниках, отрываясь по полной программе на концепт-карах. Для марки экспериментальная техника стала настоящей отдушиной, хотя иногда дизайнерские изыски оказывались весьма спорными. Как вам, например, Super Truck, представленный на Токийском автосалоне 1991-го? Он увидел свет два года спустя после премьеры впечатляющего шоу-кара Isuzu 4200R, который был разработан совместно с Lotus и очень здорово выглядел. Сказать подобное про белоснежный легковой пикап (он же «ют», ute) или нечто его напоминающее язык не повернётся.

© Isuzu

Оригинальный, спору нет. Ох уж эти пятьдесят оттенков биодизайна! Но вот красота в традиционном представлении и трактовке — явно не про него. Впрочем отдадим концепту должное за его уникальную техническую особенность. Позади кабины находится… 3,5-литровый двигатель V12 мощностью 740 л.с. от болида Формулы 1. Для сравнения, на 4200R устанавливалась «всего-навсего» 350-сильная V-образная «восьмёрка» объёмом 4,2 литра.

BMW Fun Car (1994 год)

Немецкой марке поклоняются автомобилисты всего мира, превознося её агрессивный хищный стайлинг. В последние годы к фирменному дизайну накопилось немало вопросов, но он всё равно не удивляет столь сильно, как, например, концепт Fun Car. Глаза вас не подводят — у машины отсутствует часть салона с пассажирской стороны. И если карикатурный образ рождает ассоциации с мотоциклами, то это не случайно. По замыслу Fun Car должен был объединить преимущества автомобилей и двухколёсной техники.

© BMW

Спрашивается, как BMW докатилась до подобного шоу-кара с невнятным позиционированием? Этот вопрос следует адресовать не производителю, а студентам, которые состряпали «Фан Кар» в рамках технического задания.

Isuzu Zen (2001 год)

Примерно так мог бы выглядеть транспорт Робокопа для поездок на занятия йогой. А по дороге знаменитый киношный борец с преступностью мог бы оценить чашечку бодрящего индийского или цейлонского, если бы, конечно, употреблял «человеческие» напитки. Дело в том, что внутреннее пространство концепта оформлено под чайную комнату: передние сиденья сдвигаются, задние складываются вровень с полом, высвобождая пространство для чайной церемонии. Не правда ли, в этом есть определённый символизм? Ведь над обликом работал Джеффри Гардинер и Ян Несбитт из ITCE-Design, британской студии, расположенной в Бирмингеме. А жители Туманного Альбиона, как и японцы знают толк в чаепитии.

© isuzu

Антуражность добавляют боковые окна в форме развёрнутого японского веера, матовое стекло крыши имитирует натянутый папирус. Несмотря на всю эту романтичную деталировку в шоу-каре есть нечто жуткое и отталкивающее. Из понятного и одобряемого — трёхлитровый мотор и система полного привода.

Acura Advanced Sedan (2006 год)

Серийную продукцию премиального хондовского подразделения для американского рынка сложно обвинить в непристойном спорном дизайне. Спортивная напористость и элегантность исторически выделяют Acura на фоне других автомобилей. В настоящее время художники марки явно не рвутся экспериментировать — налицо консервативный подход и стремление выжать всё возможное из сложившегося стилистического языка. Но так было не всегда, и как минимум однажды Acura неприятно удивила своими творческими изысканиями.

© Acura

Во всех смыслах убойная внешность концепта Advanced Sedan объясняется дежурной формулировкой, мол, здесь соединились воедино черты седана высокого класса и машины с высокими динамическими показателями. Вот только она рождает в памяти образы совершенно других проектов. И Acura Advanced Sedan явно не из их числа.

Sbarro Autobau (2010 год)

Если вам кажется, что ничего уродливее (или причудливее, если так больше нравится) перечисленных выше шоу-каров вы не видели и вряд ли увидите, то… нет! Загляните в кунсткамеру швейцарской студии Sbarro, которая играет роль этакого затейника и нонконформиста в мире автомобильного дизайна. В её портфолио хватает крайне необычных проектов, но суперкар Autobau выделяется даже на их фоне. Интересных решений тут хватает — посмотрите, например, на подъёмный колпак кабины. Также заметно влияние итальянских «клиновидных» концептов семидесятых годов. Но в остальном концепт словно бросает вызов устоявшимся представлениям о пропорциях и гармонии. Он словно ворвался к нам из другого мира с совершенно противоположными эстетическими ценностями.

© Auto Illustre

Интернет-сайт Jalopnik назвал Sbarro самым уродливым автомобилем в мире и буквально прошёлся по нему катком: «Давайте посмотрим, почему этот «зверь» потрясающе ужасен. Если начать с передней части (или, по крайней мере, с того, что мы принимаем за переднюю часть), Autobau выглядит как ранний прототип Cylon Raider. Настолько пугающий, что даже роботы-убийцы затряслись бы от страха. Дальше мы видим плоское лобовое стекло — вряд ли кто-то возрастом старше шести лет сможет смотреть через него. К сожалению, художник прилепил несколько окон за кабиной, выглядит совершенно отвратительно. А то, как открывается похожий на раковину колпак, чтобы проглотить водителя и пассажира? Ужасно. А задняя часть? Мы сообщим вам, если найдем её. По сути, автомобиль заканчивается гигантским свесом, и любой уклон более четырех градусов заставит его застрять. По словам создателя, в задней части установлен двигатель Ferrari V12 мощностью 500 л.с. Эта мощность понадобится, чтобы сбежать от любого, у кого есть камера».

Rolls-Royce Vision Next 100 (2016 год)

Невольно закрадывается мысль о необходимости на законодательном уровне запретить «Роллс-Ройсу» проводить разного рода художественные эксперименты, не правда ли? Бренд, который олицетворяет собой истинную аристократичность и консерватизм пофантазировал на тему роскошной машины будущего. Идея безусловно благородная, но результат получился очень неоднозначный.

© Rolls-Royce

Главное «украшение» — это колёса, отстоящие от кузова и прикрытые аэродинамическими колпаками. Данная особенность уподобляет Vision Next 100 произведению современного искусства для редких ценителей. Нижняя часть дверей открывается на традиционный роллс-ройсовский манер против направления движения, а верхние секции поднимаются а-ля двери типа «крыло чайки». Выглядит насколько оригинально, настолько и сомнительно. Шоу-кар наверняка не вызывал бы у нас негативные впечатления, если бы не его принадлежность к британской фамилии: приходится смотреть на проект сквозь призму фирменных традиций дизайна и тихо содрогаться… Хотя, большой вопрос, испытывает ли подобные отрицательные эмоции от проекта целевая аудитория, жаждущая эксклюзивную технику. Ведь Vision Next 100 полностью соответствует этому определению — достаточно посмотреть на ультрароскошный салон, чтобы в этом убедиться. И вдобавок подивиться отсутствию руля и педалей.