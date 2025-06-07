Электрический Гелендваген полностью провалился в продажах: в чем причина?

Электрический внедорожник Mercedes-Benz G580, представляющий инновационную версию знаменитого G-Class, не оправдал ожиданий компании. Несмотря на яркий анонс, спрос на модель оказался крайне низким. С апреля 2024 года в Европе было продано только 1450 единиц, в Китае – 58, в Южной Корее – 61, а в США, по неофициальным данным, не реализовано ни одного экземпляра.

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Основные проблемы G580 связаны с его техническими характеристиками. Платформа, использованная от версии с двигателем внутреннего сгорания, привела к ограниченному запасу хода – лишь 385 км по стандарту EPA, большим недостаткам в весе и отсутствию преимуществ, которые дает электромобильная архитектура, таких как плоский пол и большее пространство внутри.

Кроме того, G580 продемонстрировал слабые внедорожные способности и низкую мощность при буксировке, что является критичным для премиум-сегмента. В отличие от него, классическая версия G-Class с ДВС опережает электромобиль по продажам в семь раз. Высокая цена G580 также сыграла негативную роль, сделав её недоступной даже для люксового сегмента. Теперь Mercedes-Benz вынужден пересматривать свою стратегию, чтобы сохранить конкурентоспособность G-Class.

В компании рассматривают возможность выпуска более доступной версии, которая сможет получить бензиновый или гибридный двигатель. G580 — это электрическая интерпретация легендарного внедорожника G-Class с угловатым дизайном и рамной конструкцией, но на платформе полностью электрического автомобиля.