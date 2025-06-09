В России начались продажи Skoda Kodiaq второго поколения

Как выяснила "Российская газета", дилеры и частники начали предлагать в РФ кроссоверы Skoda Kodiaq второго поколения 2025 года выпуска. Самый дешевый автомобиль можно найти в Новосибирске - за него просят 3 999 999 рублей.

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За 4 790 000 рублей новинку предлагают в Омске, за 4 900 000 рублей - в Екатеринбурге, за 5 200 000 рублей - в Томске, за 5 300 000 рублей - в Тюмени. Самый дорого экземпляр находится в Сургуте. Там кроссовер оценили в 5 295 000 рублей.

Skoda Kodiaq второго поколения был представлен в 2023 году. У автомобиля полностью новый кузов - от бампера до бампера. Изменения в задней части более заметны: новые U-образные фонари с пунктирным рисунком теперь соединены между собой.

Все выставленные на продажу в РФ машины оснащены двухлитровым бензиновым двигателем, который выдает 190 л.с. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Привод - полный.

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ возобновили продажи доступного кроссовера Skoda Kamiq.