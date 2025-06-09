Стоит ли вестись на «красивые глазки» Changan CS55Plus

Что ни говори, а с дизайном у марки Changan всё довольно неплохо. А среди кроссоверов Uni-S, он же CS55Plus впору считать одним из самых удачных. Он не слишком вычурный, но достаточно характерный, чтобы его не спутать с другими автомобилями данного типа. Длина — 4515 мм, то есть, это прямой конкурент Jaecoo J7. Полуторалитровая «турбочетверка» мощностью 181 л.с. агрегатируется с семиступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями. Впечатления от езды, надёжность и прочие эксплуатационные моменты? Об этом вы узнаете из отзывов с интернет-площадки Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Среди мнений владельцев есть весьма позитивные — они хвалят китайский кроссовер и называют его едва ли не одним лучших автомобилей в мире. Мы же старались выбирать отчеты с более нейтральной оценкой, в которых сохраняется критический взгляд. Это важно для того, чтобы увидеть как положительные стороны модели, так и недостатки.

© Changan

«Автомобиль сразу понравился. Дерзкий вид спереди покорил меня. Удивило наличие некоторых функций, которых нету на Uni-T (наличие люка, теплый пакет). Хотя стоит дешевле. Как только пересели на Чанган эмоции зашкаливали. Столько электроники, казалось, что никогда не разберусь. Но спустя наверное недели две уже неплохо разбиралась во многих функциях авто. Многие узнала из групп телеграмма. По динамике Солярис явно проигрывает. Теперь обгонять не так страшно. Да и на светофорах уверено стартуешь. Еще сначала пугала форма руля. Он обрезан и сверху и снизу. Но теперь кажется, что не сможешь крутить обычный круглый руль. По итогу всем, кто накопил немножко денег и хочет пересесть со старых седанов, точно могу посоветовать данный автомобиль. Не пожалеете», — сообщила Кристина

Ярослав поведал следующее:

размер багажника и заднего ряда радует, переезды, поездки на дачу 5/5 комфорт при езде 4/5, шумоизоляция посредственная, нужно дорабатывать проходимость и ездовые качества 4/5, главный минус этой машины это отсутствие полного привода. Зимой очень грустно, настройки ESP очень странные, при малейшей пробуксовке начинает хаотично включать ESP. мультимедиа 4.5/5, отсутствие android auto печалит, при этом есть carplay. опции 4/5, минимальный уровень комфорта есть, но очень странным выглядит однозонный климат контроль и отсутствие подогрева руля.

За это время было пройдено ТО-0 у ОД за 6500 рублей под ключ и ТО-1 за 9000, стоимость радует. Каких-то глюков, зависаний не было обнаруженно. В целом, свою цену оправдывает, все задачи исправно выполняет, надеюсь дальше всё будет также».

© Changan

Николаев Алексей Викторович, имеющий богатый опыт эксплуатация множества разных автомобилей, рассказал об одном из главных «косяков» Changan: «Самое главное, что мне не нравится, это не настроенная подвеска (на мой взгляд слишком короткоходная и конструктивно похожа на независимую подвеску Hyundai IX25), она комфортная в городских условиях, и отлично ведёт себя на скорости по хорошему асфальту, но на больших ямах происходит пробой и плохо переносит неровности на скорости, так же есть вопросы к грузоподъемности (особенности китайского подхода).

Далее это водительское сиденье, хоть и электро, но обделенное регулировкой подъема передней части подушки ( смотрел в старших моделях Changan, там отличные сиденья, видимо этому классу не положено), так же не хватает регулировки угла наклона заднего сиденья, можно придраться и к шумоизоляции, не хватает обогрева руля и датчиков слепых зон (последние компенсируются отличными большими зеркалами), вот пожалуй и все.

© Changan

В остальном всё на достойном уровне и уж точно этот автомобиль не красивая обертка, а чувствуется инженерная школа, хотя со скидкой на бюджет, автомобиль собран преимущественно из европейских и корейских комплектующих, это тот авто на котором хочется куда то ехать (не смотря на некоторые огрехи), а проблемы эксплуатации выявит время и пройденные километры.

Почему смешанные ощущения, потому, что приоритеты, расставлены не верно, на мой взгляд, лучше бы производитель довел до совершенства ходовые и эксплуатационные качества автомобиля (тем более, что инженерная школа присутствует в т.ч. и европейская) в замен на огромное количество электронных систем (конечно у китайцев свое видение автомобилестроения), а так же, за те деньги, что продается этот авто в России, хотелось бы Skoda Kodiaq в топовой комплектации, но как вы догадываетесь, там цена примерно в два раза выше (кстати в мае 2020 года, когда покупал новый kia sportage за 1,52 мл., стоимость Skoda Kodiaq стартовала от 1,8 мл. за версию 1,4), стоимость некоторых запчастей дороговато, ну хоть появились каталоги и нет проблем с расходниками».

© Changan

Сергей тоже отмечает нюансы: «Читаю отзывы о чане, и соглашусь с пользователями, что в основном претензии — неудобное водительское сиденье, (особенно чувствуешь разницу после X6 2010г.в.), подогрев сиденья включается не с кнопки, нет подогрева руля (меня это не парит), расход топлива оставляет желать лучшего (лью Аи 92), нет датчика омывайки, отсутствует лифт капота ( купил аморты за 3700р, установил за 20мин. Вопрос закрылся).

© Changan

© Changan

А в остальном, придраться особо не к чему. Количество «плюшек» не перечислишь, (в европейцах и японцах в три раза меньше и в двое — трое дороже). За 2 500 000р. хороший, бодрый (даже слишком бодрый,в режим sport переключал пару раз для обгона на трассе, на скорости за 140), режима normal за городом хватает за глаза.

© Changan

На мой взгляд к езде «шашечками»CS не располагает из за нехватки регулировок сиденья. К работе Пары мотор-вариатор вопросов нет. Зимой, в снег, не хватает полного привода (кто с полного привода пересел), вообщем для езды по городу — машина в самый раз. Пробег 15 000 км. Пока ничего не ломалось. Колодки не истёрлись (кто то в коментах писал, что колодки за 10 000 истер до железки). Ржавчины нет.

Машина на твёрдую четвёрку. Дилер через дорогу, приехал — ключики отдал, обслужили, поблагодарили, рассчитался, уехал (особенно хорошо для женщин). Как будет дальше с запчастями (через 5-7 лет), обслуживанием — время покажет. Выходят всё новые и новые модели. Кузовщина на CS в разборе есть вся. Пока — эмоции положительные. В комментах люди пишут — лучше старенький немец, или японец. На мой взгляд машины до 15го г.в. морально устарели».

© Changan