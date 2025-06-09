Начались продажи Lada Aura в ОАЭ

Модельная линейка Lada в Арабских Эмиратах продолжает пополняться новинками. Так, дистрибьюторская фирма Pearl Motors привезла на Аравийский полуостров Lada Aura за 125 000 дирхамов (примерно 2,67 млн рублей).

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Столько просят за седан в топовой версии Status с опциональным окрасом в коричневый цвет "Кориандр". В РФ такой автомобиль стоит 2 814 000 рублей, однако ранее АвтоВАЗ объявил о масштабных акциях со скидками до 710 тысяч рублей.

Седан Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем объёмом 1,8 литра и вариатором китайского производства WLY. В версии Status салон отделан светлой кожей и имеет вертикальный дисплей мультимедиа.

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Ранее в ОАЭ начались продажи семейства Lada Niva, седана Lada Vesta, а также универсала Lada Largus.