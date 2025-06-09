В России встал на учет редчайший Lamborghini за три миллиона долларов

По собственной информации «Мотора» в столице зарегистрировали купе Countach LPI 800-4: современную интерпретацию легендарной модели. В 2022 году анонсировали выпуск 112 суперкаров в честь полувекового юбилея исходного Countach, однако по неофициальным данным было сделано всего 84 машины. Изначально цены стартовали с 2,64 миллиона долларов.

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Lamborghini Countach LPI 800-4 прошёл российскую таможню прошлой осенью, но около полугода суперкар не ставили на учёт. Перед сезоном 2025 автомобиль зарегистрировали с «красивыми» номерами 777*77, и он уже успел засветиться на московских улицах. В нашу страну ввезли купе белого цвета в стиле аутентичного Countach LP 400 S основателя компании Ферруччо Ламборгини.

Цены на возрождённый Countach LPI 800-4 противоречивы: на классифайдах встречаются объявления по 3,8-4,0 миллиона долларов, но на недавнем аукционе суперкар с пробегом около 100 километров даже не добрался до резерва: торги завершились на отметке 1,8 миллиона долларов, и продажа не состоялась. Очевидно, что владельцы не готовы продавать редкий автомобиль «в минус».

Конструктивно Lamborghini Countach близок к Aventador SVJ, и в российских документах фигурирует «двойное» имя Aventador Countach. Даже идентификационные номера той же маски, что и у более массовой модели. Однако техника не повторяется дословно: у Countach есть суперконденсатор, поэтому ближайший аналог модели — гибрид Sian, который недавно в Москве продавали за полмиллиарда рублей.