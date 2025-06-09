Aurus тихо повысил мощность седанов, кроссоверов и минивэнов

По открытым источникам «Мотору» удалось узнать, что начиная с 2024 года отечественные люксовые модели проходят по документам с другой отдачей. В паспорте транспортных средств до 2023 года выпуска включительно указана мощность 440 киловатт (598,2 лошадиные силы), а для «Аурусов» 2024-2025 годов выпуска справедлива другая величина — 468 киловатт (636,3 лошадиные силы).

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Более производительная силовая установка появилась на всей линейке Aurus: мощность 636 лошадиных сил отныне у седанов Senat, кроссоверов Komendant и минивэнов Arsenal. Нельзя исключать, что апгрейд приурочили к рестайлингу лимузина, ведь в описании обновлённых «Сенатов» пресс-служба НАМИ подтвердила внесение конструктивных изменений в систему подачи топлива и автоматическую трансмиссию.

Тем не менее уже поставленные на учёт 636-сильные машины внешне никак не отличаются от менее мощных аналогов. Седаны и лимузины с дизайном 2024 года в свободную продажу до сих пор не поступили, и даже чиновники на таких машинах ещё не замечены: весь тираж попадает в Гараж особого назначения. Принципиальная конструкция гибрида не изменилась: с 4,4-литровым V8 сочетается 9-ступенчатый автомат КАТЕ с синхронным электромотором. Изначально бензиновый ДВС выдавал 598 лошадиных сил, а электродвигатель до 63 л.с.

По оценкам «Автостата» по состоянию на 1 апреля 2025 года на учёте в России стоят 357 автомобилей Aurus. Однако в статистику попали не все машины, ведь по некоторым спецслужбам данные о постановках на учёт засекречены. Общий тираж «Аурусов» может превышать 500 штук.