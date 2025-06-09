В Омске за несколько часов продали мелкосерийный пикап «Москвич»

На минувшей неделе на классифайдах промелькнула двухдверка с индексом «2335». Речь идёт о малотиражном переднеприводном пикапе на базе «Москвича-2141», а позднее «Святогора». Хотя продавец из Омска оценил автомобиль 2000 года выпуска в 580 тысяч рублей, сделка состоялась почти мгновенно: объявление не провисело и суток, а общее число просмотров не превысило 200.

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До наших дней аутентичные пикапы «Москвич-2335» практически не сохранились, а в активе машины из Омска был «честный» пробег около 27 тысяч километров, «живой» кузов без коррозии и повреждений, чистый и комплектный салон, а также аккуратное подкапотное пространство. Вдобавок, пикап избежал предпродажной подготовки: нет ни локеров, ни антикора.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Хотя продавец описал состояние словом «идеальное», грузовичок не музейный: есть следы эксплуатации, царапины, с перекосом установлен передний бампер, а на дисках и элементах шасси и выхлопе поверхностная коррозия. Однако с учётом посредственного качества изготовления поздних «Москвичей» список достоинств перевешивает недостатки. Другие машины серии 2335 из свободной продажи для реставрации не годятся.

Конструктивно пикап «Москвич» отличался от исходного хэтчбека усиленным задним подрамником, зависимой рессорной задней подвеской от старого «2140», изменённым передаточным отношением главной передачи и отсутствием заводских двигателей Renault. Под капотом грузовичка из Омска атмосферный 1,7-литровый агрегат мощностью 85 лошадиных сил.