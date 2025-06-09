Как выглядел бы M-HERO I с пропорциональными колесами

Китайский внедорожник M-HERO I является самой дорогой китайской моделью, официально предлагающейся на российском рынке, однако и это не спасло его от распространённой проблемы автомобилей из Поднебесной — непропорционально маленьких колёс на фоне массивного кузова. Мы решили исправить эту проблему и отправить внедорожник на «день ног».

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В конце лета 2022 года китайская госкорпорация запустила «гражданский» бренд Mengshi (ранее под ним производили внедорожники и бронемашины для армии и спецслужб КНР), предназначенный для дорогих электрифицированных внедорожников и пикапов. Первенцем бренда стал герой этой статьи — рамный внедорожник M-Hero 917, предлагающийся как в гибридном, так и полностью электрическом исполнении. В конце 2023 года он был официально анонсирован для российского рынка, а пару месяцев назад онлайн-журнал kolesa.ru провёл тест-драйв модели.

Hero обладает весьма ярким внешним видом, при этом он, несмотря на свою премиальность, не смог избежать одной из основных проблем многих китайских автомобилей. Размерность штатных колёс формально достаточно внушительная — 275/65/R20, однако они буквально теряются на фоне кузова внушительных габаритов (4987×2080×1935 мм), ситуация усугубляется большими арками и большим клиренсом (221-326 мм в зависимости от положения пневмоподвески). Мы изобразили внедорожник с более крупными колёсами, ориентировочный диаметр дисков которых составляет 22 дюйма при сохранении высокого профиля шин.

Рамный внедорожник построен на разработанной с нуля модульной рамной платформе Mora (Mengshi Off-Road Architecture) с полностью независимой подвеской и поворотной задней осью. Он предлагается в России с гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый 1,5-литровый турбомотор с индексом C15TDE-M, работающий только в качестве генератора для подзарядки батареи ёмкостью 65 кВт*ч, и три электромотора общей мощностью 816 л.с. (1050 Нм).

M-Hero представлен в единственной комплектации, а его стоимость составляет 14 490 000 рублей с учётом скидки от дистрибьютора в полтора миллиона. Между тем в скором времени на российский рынок может выйти вторая новинка бренда Mengshi — более компактный внедорожник М817.