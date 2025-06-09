Nissan запатентовал бизнес-седан c дизайном в новом фирменном стиле

В открытой базе Всемирного патентного бюро (WIPO) обнаружили эскизы автомобиля с необычной внешностью. Экстерьер напоминает электромобиль Nissan N7, однако пропорции и светотехника отличаются. Заявка была изначально подана в Китае, и в этой стране прототип будущего бизнес-седана показывали год назад: на автосалоне в Пекине модель назвали концептом EVO.

© Motor.ru

В Поднебесной вот-вот выйдет на рынок «семёрка», созданная совместно с Dongfeng, и патент намекает, что округлые формы, зигзагообразные ходовые огни и потайные дверные ручки станут частью нового фирменного стиля Nissan. Похоже, пока безымянная модель окажется крупнее и дороже: на это указывают увеличенные свесы.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Любопытно, что среди ближайших семи новинок бизнес-седана нет. Однако в Поднебесной драйвером продаж Nissan является немолодой топливный седан Altima (наследник Teana), и форм-фактор концепта EVO указывает на тот же рыночный сегмент. По данным инсайдеров, серийная версия четырёхдверки также будет основана на технологиях партнёра Dongfeng.

Финансовое состояние Nissan оставляет желать лучшего, на повестке дня вопрос продажи штаб-квартиры в Японии, поэтому развитие нескольких новых проектов без поддержки извне крайне затруднительно. При этом новый босс компании Иван Эспиноза настроен оптимистично и не готов поступиться самостоятельностью.