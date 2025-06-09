Российский бренд бытовой техники выпустил мотоцикл

Bork представил электрический мотоцикл Z850 по цене 1,35 млн рублей

© За рулем

Российская компания Bork, производящая бытовую технику и аксессуары премиум-класса, представила электромотоцикл Z850. И как будто дела тут идут быстрее, чем у «Калашникова».

Как сообщила пресс-служба бренда, Z850 является первой моделью в своем классе, сочетающей «технологии уровня премиальных автомобилей и динамичный дизайн спортивного мотоцикла для максимально безопасных и эстетичных поездок». В движение байк приводит электромотор номинальной мощности 10,2 л.с. (в пике – 14,5 л.с.), питающийся от батареи, заряда которой хватает на 180 км. Максималка – 110 км/ч.

Полностью перезарядиться можно за 2 часа через городскую ЭЗС и за 5 часов – от бытовой розетки. В числе систем безопасности – ABS, антибукс и BSD-радар, обнаруживающий объекты в мертвых зонах.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Кроме того, есть передняя и задняя камеры, которые работают как видеорегистраторы, снимающие видео HD-качестве. А также – особая фишка: подсветка с режимом «Party», работающая как светомузыка. В продаже такие байки появятся в июне, но предзаказ можно оформить уже сейчас – цена составляет 1 350 000 рублей... Ирония в том, что на китайском рынке существует электробайк Naxeon I Am Pro, дизайн и конструкцию которого Bork Z850 повторяет чуть менее, чем полностью.