Когда можно принимать к рассмотрению протокол с ошибками

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал крайне важное разъяснение: нельзя закрывать дела о водительских нарушениях только из-за технических ошибок в протоколах.

© Российская Газета

Например, из-за того, что сотрудник ГИБДД забыл расписаться.

Именно такие правовые позиции закреплены в свежем обзоре судебной практики. Теперь они должны стать ориентиром для нижестоящих инстанций. Естественно, новые правила касаются не только водителей, но и всех, кто проходит по делам об административных правонарушениях. Но так получается, что львиную долю таких дел составляют водительские нарушения.

Кстати, в деле, которое включено в обзор, на гражданина составили протокол за проживание в жилом помещении без прописки. Однако должностное лицо забыло подписать протокол. Так бывает.

Районный суд из-за этого отменил решение о наказании.

Действительно, действующие нормы КоАП обязывают суд прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения только на основании одного того факта, что в протоколе нет подписи. Однако осенью прошлого года Конституционный суд России признал действующее положение не соответствующим Основному Закону.

В данном случае, как указал кассационный суд, гражданин присутствовал при составлении протокола, о чем свидетельствуют его подписи в протоколе. Гражданину были разъяснены процессуальные права, в протоколе описано событие вмененного ему правонарушения. Гражданином даны объяснения, копия протокола вручена в установленном порядке.

"Данные о должностном лице, составившем протокол, указаны, тот пояснил в суде, что действительно составил протокол, но ввиду большого объема работы не подписал. Иных нарушений, по которым отменено постановление, суд не устанавливал", - объясняет кассационный суд.

Поэтому отменять наказания только из-за отсутствия подписи уже неправильно: суды обязаны учитывать позиции Конституционного суда страны.

Напомним, что такие нарушения оформления дел - довольно частые случаи.

Инспектор забывает расписаться в протоколе. Банальное явление. Он выдает на руки подозреваемому его копию. Но! Там есть подпись виновника и нет подписи инспектора.

До решения КС такие протоколы просто отменялись. А виновники происшествия освобождались от ответственности. Нет доказательств.

Например, попался водитель за то, что выехал на встречную полосу. Тормознул его инспектор. Водитель решил поспорить. Был оформлен протокол. Дело в том, что спорные случаи должен разбирать не инспектор на дороге, а его начальник.

И тут появляется та самая ошибка, которую допустил инспектор. Он ошибся в оформлении протокола. Перепутал фамилию или имя водителя, адрес происшествия или просто не поставил подпись. И до сих пор это было поводом для закрытия дела. Но теперь такие ошибки можно исправлять. Главное, чтобы суд отправил дело на доработку. И именно тому, кто это дело завел. Тот должен устранить ошибки в протоколе. То есть даже протокол теперь можно будет поправить.