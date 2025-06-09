В России начали собирать автомобили Jeland

Телеграм-канал «Русский автомобиль» поделился снимком переименованного Jaecoo J7 на парковке завода АГР под Санкт-Петербургом. По неофициальным данным, шильдики Jeland получат Jaecoo J7 и Jaecoo J8, собранные на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Другие модели из орбиты Chery тоже переименуют: кроссоверы Tiggo 4/Tiggo 7 станут называться Tenet, Omoda С5 готовы продавать под брендом Onives.

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О появлении бренда Jeland в России стало известно в марте из сертификационных документов. Отличий от Jaecoo J7 и Jaecoo J8 не ожидается, а переименование может быть связано с санкционными рисками Chery. При этом переход к российской сборке повлечет расширение гаммы: у «семёрки» добавится версия с турбомотором 1.5.

По неподтверждённым данным проект сборки Omoda в Калининграде на «Автоторе» приостановлен, а вот Jetour на заводе выпускают по полному циклу. Где пропишется кросс-купе Omoda информации нет: возможно, бестселлеру ищут другую площадку. В Подмосковье на бывшем заводе Mercedes-Benz готовятся к производству Exeed по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Таким образом, китайский концерн Chery обосновался на четырёх производственных площадках в Московской, Калужской и Калининградской областях, а также Санкт-Петербурге. Переход от импорта к российской сборке происходит без шума, информация о проектах противоречивая и в основном неофициальная.