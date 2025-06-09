Десятки автомобилей должников в Башкирии выставили на торги

В Башкирии состоится аукцион, на котором будут реализованы автомобили, арестованные у граждан за долги. Он назначен на 30 июня, сообщается UfaTime. Доходы от продажи машин будут направлены в государственный бюджет региона.

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Самым дешёвым лотом на этот раз стал Saab 9000 1997 года выпуска: за него планируют выручить 68 тысяч рублей. В категории до полумиллиона также представлены: Honda Civic 2008 года - 391 000 рублей, Lada Largus 2018 года - 445 910 рублей, Lada 4x4 2018 года - 451 350 рублей, Skoda Fabia 2012 года - 484 500 рублей.

От полумиллиона до 800 тысяч рублей можно попробовать купить: Kia Rio 2014 года - 501 500 рублей, Opel Corsa 2010 года - 518 500 рублей, Lada Vesta 2019 и 2020 годов за 523 740 и 790 000 рублей, Datsun on-DO 2018 и 2020 годов выпуска - 561 000 и 637 500 рублей, Lada 4x4 2015 года - 560 000 рублей, Opel Astra 2011 года - 590 000 рублей, Subaru Forester 2007 года - 630 000 рублей, Skoda Yeti 2012 года, оценённый в 637 500 рублей, 12-летний Renault Duster 2013 года - 671 500 рублей, Lifan X60 2016 года - 680 000 рублей, внедорожник Volkswagen Touareg 2007 года - 702 865 рублей, а также Hyundai Solaris 2015 года - 790 000 рублей.

Самая малочисленная категория - "800 тысяч - 1 млн рублей", в ней оказались Skoda Octavia 2012 года с ценой 880 000 рублей, Audi А6 2008 года - 884 000 рублей, Renault Logan 2020 года - 884 000 рублей, Lada Vesta 2020 года - 996 000 рублей.

От 1 млн рублей на аукцион выставят Mitsubishi Outlander 2008 года - 1 006 000 рублей, Skoda Superb 2013 года - 1 023 475 рублей, Skoda Yeti 2017 года - 1 090 000 рублей, Kia Rio 2019 года - 1 275 000 рублей, Hyundai Elantra 2021 года - 1 690 000 рублей, Kia Sportage 2020 года - 1 890 000 рублей, Volkswagen Touareg 2012 года - 1 900 000 рублей, Kia K5 2121 года - 1 970 000 рублей.