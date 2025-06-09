Названы лучшие кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей

Автоэксперт Ковалев назвал лучшие кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей
Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете" о том, какой кроссовер с пробегом можно купить, имея в кармане 1,5 млн рублей.
"В сегменте машин возрастом до 10 лет и с пробегом не более 100 тысяч километров выбор есть. За указанный бюджет доступны, например, Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster и Hyundai Creta. Все эти модели хорошо знакомы рынку, обладают достойной надежностью и не испытывают проблем с запчастями - есть как оригинальные, так и аналоги. Если рассматривать покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа - из Кореи, Японии или Китая - наибольшее внимание стоит уделить Японии. Там высокая культура эксплуатации: автомобили, как правило, лучше обслужены, а состояние салона - аккуратнее. Минус кроется в правом расположении руля. В рамках заданного бюджета можно найти, например, Mazda CX-30 или Nissan Kicks и другие модели этого класса. Тем, кто рассматривает классическую компоновку с левым рулем, можно посмотреть в сторону Китая. За 1,5 миллиона доступны такие кроссоверы, как Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5. Из особенностей: иногда отсутствуют теплые опции, часто плохая антикоррозийная обработка. Главное условие - работать с надежным поставщиком, который может подтвердить техническое состояние автомобиля еще до покупки и который несет ответственность за автомобиль вплоть до передачи его покупателю", - отметил специалист.