В КНР состоялась премьера глобального пикапа Chery Rely R08

В КНР состоялась премьера нового глобального пикапа Chery Rely R08. Он построен на раме лестничного типа и имеет неразрезной задний мост и рессорную подвеску сзади, что позволяет надеяться на демократичный ценник.

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Rely R08 не является оригинальной моделью Chery, а создан на базе пикапа ZX Weishi 1986. Длина автомобиля - 5330 мм, ширина - 1920 мм, размер колёсной базы составляет 3230 мм. Также у модели появится длиннобазная версия длиной более 5,6 метра.

Размеры кузова R08: 1530 х 1620 х 515 мм, а вот грузоподъёмность может разочаровать некоторых - только 495 кг. Для сравнения, у аналогичного по размерам Sollers ST9 этот параметр больше в два раза: 1055 кг

В движение рамный пикап Chery приводится дизелем Dongfeng объёмом 2,3 литра и мощностью 163 л.с. В паре с ним работает 8-диапазонный "автомат". В будущем планируется оснастить Rely R08 бензиновым двигателем, а также электрифицированными силовыми установками. Привод - задний или жёстко подключаемый полный.

Дебют пикапа Rely R08 состоялся в апреле 2025 года на автосалоне в Шанхае. Тогда "РГ" сообщала, что на международные рынки модель выйдет под брендом Himla.