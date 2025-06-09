Российские таксисты закупаются китайскими автомобилями с пробегом

По итогам января-мая 2025 года зафиксирован рост спроса на китайские автомобили с пробегом со стороны представителей отрасли таксомоторных перевозок. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты Альфа-Лизинг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предпочтения лизингополучателей по маркам авто заметно изменились.

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За первые пять месяцев текущего года количество договоров лизинга с представителями таксопарков России составило 55%, тогда как в прошлом году занимало 56% заключенных сделок в сегменте автомобилей с пробегом. Китайские производители заняли практически половину автопарков таксомоторных компаний - 40,5% по сравнению с 5% в прошлом году. Основной предпосылкой для этого стало сокращение числа ликвидных моделей европейских, японских и корейских авто. Помимо этого, с каждым годом ассортимент сегмента автомобилей, бывших в эксплуатации, расширяется представителями китайского автопрома.

Так по итогам января-мая текущего года наиболее востребованными у представителей сферы такси были такие модели, как Kia Rio - 8%, Solaris - 7%, Changan Alsvin - 6%, Chery Tiggo 7 Pro Max - 4,5% и Lada Granta - 4%. В прошлом году по итогам января-мая наибольшим спросом пользовались Volkswagen Polo - 14,5% сделок, Skoda Rapid - 13,6%, Kia Rio - 12,8%, Hyundai Solaris и Kia K5 - 5,5% и 2% сделок соответственно.