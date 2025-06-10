В России стали реже угонять автомобили

По данным МВД, которые приводит «Авто.ру», в первом квартале 2025 года в России зафиксировали 2005 случаев угона. Это на 9,4 процента меньше, чем за январь-март 2024 года. При этом краж автомобилей, когда злоумышленники воруют машину для продажи, напротив, стало больше. Их количество выросло на 2,5 процента до 975 случаев.

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Российские угонщики стали чаще интересоваться автомобилями китайских производителей, сообщают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Так, по итогам первого квартала нынешнего года угоны «китайцев» вышли на первое место по количеству случаев. Они стали популярнее у злоумышленников, чем южнокорейские автомобили и продукция АвтоВАЗа.

Снижение числа угонов — то есть случаев неправомерного завладения автомобилем без цели его хищения — объясняется изменениями на рынке сбыта таких машин. Угон под заказ стал сложнее из-за перекрытия границы, цифровизации и увеличения числа дорожных камер.

При этом эксперты ожидают роста числа хищений машин с целью продажи на запчасти. Из-за закона о локализации такси возрастет потребность в недорогих деталях для отечественных машин.

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Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser — любимый автомобиль угонщиков в Японии. Интерес к нему быстро растет: в 2024 году у японцев похитили 688 таких внедорожников, хотя в 2023-м было зафиксировано только 383 случая. В первую тройку самых угоняемых входят еще две модели Toyota — Alphard и Prius.