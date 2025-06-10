В России стали реже угонять автомобили

По данным МВД, которые приводит «Авто.ру», в первом квартале 2025 года в России зафиксировали 2005 случаев угона. Это на 9,4 процента меньше, чем за январь-март 2024 года. При этом краж автомобилей, когда злоумышленники воруют машину для продажи, напротив, стало больше. Их количество выросло на 2,5 процента до 975 случаев.
Российские угонщики стали чаще интересоваться автомобилями китайских производителей, сообщают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Так, по итогам первого квартала нынешнего года угоны «китайцев» вышли на первое место по количеству случаев. Они стали популярнее у злоумышленников, чем южнокорейские автомобили и продукция АвтоВАЗа.
Снижение числа угонов — то есть случаев неправомерного завладения автомобилем без цели его хищения — объясняется изменениями на рынке сбыта таких машин. Угон под заказ стал сложнее из-за перекрытия границы, цифровизации и увеличения числа дорожных камер.
При этом эксперты ожидают роста числа хищений машин с целью продажи на запчасти. Из-за закона о локализации такси возрастет потребность в недорогих деталях для отечественных машин.
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Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser — любимый автомобиль угонщиков в Японии. Интерес к нему быстро растет: в 2024 году у японцев похитили 688 таких внедорожников, хотя в 2023-м было зафиксировано только 383 случая. В первую тройку самых угоняемых входят еще две модели Toyota — Alphard и Prius.