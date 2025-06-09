Эксперт объяснил необходимость массового обновления камер видеофиксации

Он отмечает, что современные камеры фиксации нарушений ПДД способны распознавать их большое количество. Они непосредственным образом влияют на безопасность дорожного движения. В НАС напомнили, что организация давно и последовательно борется с практикой отказа от пристёгивания ремней безопасности. Проблема, казалось бы, должна быть решена с помощью комплексов ФВФ, которые фиксируют этот вид правонарушений.

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С помощью сайта ГАИ и системы ФГИС «Аршин» в НАС изучили, какие камеры установлены на российских дорогах и сколько им лет. Выяснилось, что минимум 30% камер относятся к устаревшим и неэффективным типам устройств, которые не могут контролировать ремни безопасности.

Самый старый парк камер фотовидеофиксации выявлен в Краснодарском крае, где из 2 247 комплексов 920 имеют возраст 5-6 лет, а 815 – более 7 лет. Большое количество устаревших комплексов работают в Московской области — из 1 830 комплексов 1 224 старше 7 лет; в Ленинградской области — из 1 060 комплексов 144 в возрасте 5-6 лет, 250 – старше 7 лет; в Башкирии — из 1 746 комплексов 724 старше 5-6 лет; в Татарстане — из 804 комплексов 202 в возрасте 5-6 лет, 243 — старше 7 лет; в Самарской области — из 725 комплексов 140 в возрасте 5-6 лет, 217 – старше 7 лет.

Наихудшая ситуация с камерами ФВФ в настоящее время отмечается в нескольких регионах. Так, наибольшее количество камер старше 7 лет обнаружено в Астраханской области — 97,3% (144 из 148 комплексов), в Еврейской автономной области — 94,3%, в Ингушетии — 83,9%, в Тюменской области — 81,1%. Больше всего комплексов в возрасте 5-6 лет выявлено в Республике Коми — 90,4%, на Алтае — 72%, в Липецкой области — 68,8%.

«Также стоит отметить корреляцию между регионами с устаревшим парком комплексов фотовидеофиксации и уровнем аварийности и смертности в них... Наибольшей тяжестью последствий характеризовались ДТП в Республике Ингушетия», — пишет Шапарин.

В своём обращении он просит правительство обратить внимание на проблему и провести аудит камер и их усовершенствования. «Как минимум — нужен контроль ремней и телефона за рулём. Как максимум — современные камеры с искусственным интеллектом, которые смогут в перспективе контролировать и самокаты, и роботов», — подытожил эксперт.