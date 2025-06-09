Россиян призвали не покупать китайские пикапы
Эксперт Коротков: россияне, купившие китайский пикап, сильно рискуют. Крупные концерны, которые сейчас делают ставку на нетипичный для России сегмент, рискуют сформировать рекордные запасы грузопассажирских машин. Притом стимулировать продажи, учитывая сложность нынешней ситуации, убыточно.
«Россияне, купившие китайский пикап, столкнутся с долгой перепродажей и большой потерей рыночной стоимости», — сообщил редакции Quto Александр Коротков, CEO Likvi.com.
Такие выводы эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяцев.
Среднее время продажи является важным индикатором востребованности автомобиля. Для сравнения, автомобили сегмента SUV находят покупателя за плюс-минус 21 день.
Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, и в таком случае ставка на пикапы неоправдана.
И продолжая тему. JAC расширит российскую гамму пикапов T9 за счёт дизельной модификации. Сейчас автомобиль оснащается безальтернативной бензиновой турбочетвёркой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм), которой ассистирует классический восьмидиапазонный «автомат».