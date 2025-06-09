Россиян призвали не покупать китайские пикапы

Эксперт Коротков: россияне, купившие китайский пикап, сильно рискуют. Крупные концерны, которые сейчас делают ставку на нетипичный для России сегмент, рискуют сформировать рекордные запасы грузопассажирских машин. Притом стимулировать продажи, учитывая сложность нынешней ситуации, убыточно.

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«Россияне, купившие китайский пикап, столкнутся с долгой перепродажей и большой потерей рыночной стоимости», — сообщил редакции Quto Александр Коротков, CEO Likvi.com.

Такие выводы эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяцев.

Среднее время продажи является важным индикатором востребованности автомобиля. Для сравнения, автомобили сегмента SUV находят покупателя за плюс-минус 21 день.

Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, и в таком случае ставка на пикапы неоправдана.

И продолжая тему. JAC расширит российскую гамму пикапов T9 за счёт дизельной модификации. Сейчас автомобиль оснащается безальтернативной бензиновой турбочетвёркой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм), которой ассистирует классический восьмидиапазонный «автомат».