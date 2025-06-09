Эксперты: эти машины не подведут в автопутешествии

Россиянам перечислили лучшие автомобили для путешествий в России. Не все любят в отпуск или на отдых летать самолётами, ехать поездами и автобусами. С каждым годом растёт армия самостоятельных автопутешественников. Портал 110km.ru представил свой рейтинг лучших машин для поездок по стране, в который вошли пять абсолютно разных моделей.

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Одним из лучших был назван японский Suzuki Swift. Этот надёжный и экономичный субкомпактный автомобиль идеален для одиночных или парных поездок. Расход топлива редко превышает 5 литров на 100 километров. Цены на модель стартуют от 100 тысяч рублей за 30-летний автомобиль. Гибридный хэтчбек пятого или шестого поколения будет стоить не менее 2 миллионов рублей, но при покупке праворульной машины можно сэкономить почти миллион.

Китайский Exeed VX будто создан для дальних поездок большой семьёй. Кроссовер премиум-класса с просторным и комфортным салоном имеет три ряда сидений. Он оснащён двухлитровым турбомотором в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Новые Exeed VX обойдутся от 5 до 7 миллионов рублей. Покупка трёх-четырёхлетних машин будет значительно дешевле — от 2 миллионов.

Если нужна просторная и комфортная машина, но бюджет при этом скромный, то стоит обратить внимание на Chery Tiggo 8 Pro Max. Подержанный кроссовер встанет в 2 миллиона рублей за двух-трёхлетние машины. Новый автомобиль 2024 модельного года с учётом всех скидок стоит 2,8 миллиона рублей.

Для любителей поездок по бездорожью идеальным вариантом станет легендарный отечественный внедорожник УАЗ «Хантер». Ему не страшны никакие преграды — рамная конструкция, блокировка дифференциала, высокий клиренс и выносливая подвеска делают автомобиль «всемогущим». Новая машина сейчас обойдётся в 1,4 миллиона рублей. Версия «Экспедиция», оборудованная для экстремальных поездок, будет стоить чуть дороже — 1,7 миллиона.

Гибридный кроссовер Evolute i-Space будет лучшим выбором для тех, кого беспокоит состояние окружающей среды, кто не желает разориться на топливе, не потеряв при этом в комфорте и технологичности. Его стоимость начинается с 2,5 миллиона рублей. В смешанном режиме на одном баке и полностью заряженной батарее автомобиль проезжает 1 150 километров.