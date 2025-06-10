Что делать при ДТП с велокурьером

При аварии с участием автомобиля и доставщика на самокате или электровелосипеде водителю следует выполнить четыре действия, пишет «Газета.Ru». При подобном ДТП нужно обязательно вызвать инспекторов ГАИ для официального оформления происшествия.

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В ситуации, если авария произошла на дороге, нужно действовать стандартно. Сначала остановиться, далее включить сигналы аварийной остановки и выставить предупреждающий знак. Вызвать скорую помощь, если есть пострадавшие.

Происшествие с курьером на самокате расценивается как полноценное ДТП. С юридической точки зрения не имеет значения, что делал в это время автомобиль — ехал или был припаркован. Оформить ДТП с самокатом по европротоколу не получится, потому что на курьеров не оформляется ОСАГО. Но пострадавший имеет право взыскать ущерб в гражданско-правовом порядке по аналогии, как в случае ДТП с водителем автомобиля без полиса ОСАГО.

Кроме того, если курьер работает на определённую компанию, то пострадавший имеет право с нее компенсировать ущерб. Работодатель будет признан ответственным за действия сотрудника, если они совершались в рамках исполнения трудовых обязанностей. По словам эксперта, получить компенсацию от компании чаще всего проще и быстрее, чем от физического лица.