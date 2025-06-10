Глава Geely назвал очередную проблему глобального автопрома

Пока в России автодилеры обсуждают затоваренность дистрибьюторских складов, глава китайской компании заявил о «серьёзном» избытке производственных мощностей в мировой автомобильной промышленности. Такое мнение основатель и председатель правления холдинга Geely Ли Шуфу высказал на автомобильном форуме в китайском Чунцине.

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С учётом обозначенной проблемы китайский Geely, под контролем которого также находятся Volvo Cars, Polestar, Lotus, Zeekr, Lynk & Co и ряд других марок, принял решение не строить новые производственные предприятия и не расширять производство на существующих.

Данное заявление прозвучало на фоне усугубляющейся ценовой войны между китайскими автопроизводителями, в которую были вынуждены вмешаться местные регуляторы, включая правительство Китая, которые призывают прекратить агрессивную практику бесконечного дисконта, порождающую нездоровую конкуренцию среди местных брендов.

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Китайские автокомпании активно осваивают западные рынки, локализуя производство за границей. Так, Chery, Great Wall Motor и BYD инвестируют в производство за рубежом.

В феврале этого года в Geely заявляли о намерении использовать существующие производственные мощности французского автопроизводителя Renault в Бразилии и приобретении его акций в этой латиноамериканской стране.