В РФ продают Lada Kalina 2012 года в заводском состоянии

В ходе мониторинга классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже в Оренбургской области автомобиль - "капсулу времени": Lada Kalina в кузове универсал, выпущенный 13 лет назад.

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"Калина" серебристого цвета в состоянии нового авто имеет родной пробег 17 600 км. За всё время у машины был один единственный хозяин, который эксплуатировал авто только летом и хранил его в гараже.

Владелец сообщает, что всё ЛКП целое, никаких подкрасов и замен, коррозия также отсутствует. Все элементы, включая колёса, - заводские.

Также плюсом этой "Калины" является двигатель ВАЗ-11183, у которого не погнёт клапаны в случае обрыва ремня ГРМ.

Универсал оснащён кондиционером, усилителем рулевого управления, центральным замком, электростеклоподъёмниками, рейлингами на крыше.

Цена Lada Kalina 2012 года выпуска - 680 тысяч рублей.