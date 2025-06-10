Конструктор для взрослых и три блокировки: тест-драйв Tank 400

Угловатый «четырёхсотый» стал четвёртым внедорожником в российской модельной линейке марки Tank. На первый взгляд он кажется самым гармоничным Танком – стильным и пропорциональным. А что ещё в нём интересного, кроме внешности? Сейчас разберёмся.

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По индексу понятно, что в фирменной табели о рангах 400-й занимает место между моделями 300 и 500, но при этом внешне он больше похож на флагманский 700, а по длине (4985 мм) превосходит даже старший 500 (4886 мм). Правда, в основном за счёт запасного колеса на багажной двери. «Пятисотый» в исполнении Urban с вынесенной наружу «запаской» всё же чуть длиннее – 5078 мм. А вот колёсная база у обоих внедорожников одинакова – 2850 миллиметров.

Суровая внешность

Tank 400 выглядит брутально – не чета безликому 500. Дизайн не только смелый, но и практичный. Например, если присмотреться повнимательнее, будет заметно, что передний бампер собран из нескольких элементов, как на машинке из конструктора Lego. Это удобно: в случае повреждения бампера на бездорожье можно обойтись заменой его отдельной части, а не «скорлупы» в сборе. А чтобы сложнее было повредить противотуманные фары, они утоплены максимально вглубь бампера.

Из той же оперы – развитые расширители колёсных арок, прикрученные к крыльям настоящими винтами. Смотрится это немного вычурно, и наверняка в головки под внутренний шестигранник будет забиваться грязь, зато в случае чего можно будет опять же просто заменить пластиковый расширитель, а не металлическое крыло. Если заглянуть под днище, а сделать это нетрудно благодаря клиренсу в 235 мм, можно полюбоваться массивной стальной защитой силового агрегата.

Бензобак разумно спрятан в пределах мощной рамы, есть штатные буксировочные проушины и заводское крепление для фаркопа. Обращают на себя внимание и мощные колёса – да, их диаметр всего 18 дюймов, зато профиль аж 65%! То что нужно за пределами асфальта. Хороши и оттенки кузова: зелёный «Ольхон», чёрный «Богдо», серебристый «Сихоте» и серый «Куштау». Не такие скучные, как у «пятисотого», но и не такие игривые, как у младшего «трёхсотого».

Умеренный консерватизм

Интерьер 400-го с первого взгляда выглядит немного старомодно, но, судя по наблюдениям, именно это и нужно владельцам Танков, которые пересаживаются на них в основном с Лэнд Крузеров всех мастей. Однако после Тойоты «четырёхсотка» покажется космическим кораблём, особенно с вишнёвым салоном, как у тестовой машины. Большой 16,2-дюймовый тачскрин мультимедийной системы работает шустро, не бликует, на касания пальцем отзывается с первого раза без промедления.

Интерфейс нам знаком по другим моделям компании GWM. Придраться здесь особо не к чему, русификация грамотная, ну разве что дизайн мультимедийки могли бы сделать и более красочным. Apple CarPlay работает стабильно. А вот приборная панель совершенно неинформативна – и в «стандартном», и во «внедорожном» режимах мимолётно считывать показания сложно, приходится приглядываться. Слишком много здесь пустого места, цифры мелкие, посередине нарисована пресловутая машинка.

Выручает большой проекционный дисплей, который способен отображать не только скорость или работу ассистентов, но и высоту над уровнем моря, компас и даже атмосферное давление. Безоговорочно хорош руль – хотя бы потому, что он круглый, что нынче большая редкость. И кнопочки на спицах аналоговые. Кстати, всевозможных клавиш в салоне Tank действительно очень много, и это очень удобно. Всё, что должно быть в быстром доступе, здесь действительно под рукой.

Передние кресла, как и в «крузаке», довольно широкие и плоские, но сидеть в них удобно – при условии, конечно, расслабленной и непринуждённой посадки. Набор регулировок – стандартный. Сзади очень просторно, есть шторки на дверях и даже собственная зона климата. Диван не регулируется, зато его можно сложить и получить ровный пол с багажником, увеличив объём последнего с 566 до 1803 литров. В целом впечатление от интерьера очень приятное: у «четырёхсотого» добротные материалы и очень качественная фурнитура.

Полный арсенал

Tank 400 – классический внедорожник с мощной рамой лестничного типа. Передняя подвеска – независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя – неразрезной мост на продольных рычагах. Пневмоподвески нет – только пружины. Зато в арсенале Танка присутствуют и демультипликатор, и блокировки всех трёх дифференциалов! В общем, всё по-взрослому. Правда, передняя блокировка имеется только у топовой версии модели.

Где-то в глубине подкапотного пространства спрятан 2,0-литровый 245-сильный бензиновый двигатель GWE20NB с непосредственным впрыском и турбокомп­рессором с изменяемой геометрией. Компанию ему составляет 9-ступенчатый автомат китайской фирмы Hycet, а также 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом от коленвала. Он обеспечивает дополнительные 50 Н·м на малых оборотах и нужен, по большому счёту, для помощи при старте с места.

Динамика и жёсткость

Работает ли это? Ещё как. Поначалу создаётся ощущение, что у 400 острейшая педаль газа, причём в любом режиме движения. Трогается внедорожник неожиданно резво, но с дальнейшим набором скорости эта прыть быстро улетучивается. Ещё и обратная связь оставляет желать лучшего – у педали слишком большой ход и нелинейное усилие. И это особенно критично на бездорожье, где требуется точное дозирование тяги. В городе мощности хватает всегда, даже с запасом, а вот на трассе автомобиль быстро упирается в невидимую стену и ускоряется уже не так задорно.

Коробка передач хороша: её работу совершенно не замечаешь, как, собственно, и должно быть. Переключения своевременные и быстрые. Тормозов хватает, но левая педаль почти такая же непонятная по обратной связи, как и правая. Дозировать замедление сложно: чтобы «четырёхсотый» не клевал носом при каждом торможении, к педали нужно приноровиться и наработать мышечную память.

Подвеска оставляет двоякое ощущение. На асфальте она кажется жёсткой – даже на ровном покрытии чувствуется лёгкая дрожь, а на «лежачих полицейских» кузов неприлично встряхивает. Особенно сильно подбрасывает задних пассажиров. Грубовато и некомфортно. Зато стоит только съехать с дороги, как подвеска раскрывается совершенно с другой стороны. На грунтовке или разбитом асфальте энергоёмкость шасси удивляет. На «четырёхсотом» можно мчаться, буквально не разбирая дороги – только держись покрепче за руль.

Что приятно, на бездорожье совсем не ощущается вертикальной раскачки – подвеска сбита настолько плотно, насколько нужно. Особый кайф – специальный режим в ездовых настройках под соблазнительным названием «Скоростное движение по бездорожью». В этом случае передняя ось подключается жёстко, силовой агрегат и рулевое управление переключаются в спортивный режим работы, а вся вспомогательная электроника вырубается. Это позволяет от души порезвиться, если есть подходящая локация. Здесь 400-й действительно прёт как танк.

Да, трансмиссия здесь весьма продвинутая – это не просто муфта, которая подключает переднюю ось при пробуксовке задних колёс. Полный привод можно включить принудительно: в режиме 4H муфта блокируется. Из-за жёсткой связи между осями этот режим не рекомендуется использовать на твёрдом покрытии и на скорости выше 85 км/ч. Наконец, на скорости до 40 км/ч можно включить режим 4L с понижающей передачей и задействовать блокировки дифференциалов. В этом случае проходимость внедорожника будет ограничена только сцепными свойствами шин и геометрией.

Но в этом случае нужно отдавать себе отчёт в том, что ты делаешь. Набраться опыта вождения на бездорожье с наименьшими последствиями поможет широчайший набор ездовых режимов. Базовых сетапов четыре: «Эко», «Стандарт», «Спорт» и «Эксперт». В режиме 4H добавляются «Снег», «Песок» и «Грязь», в 4L – «Брод» и «Камни». В общем, на любой вкус. А если не знаешь, какой режим лучше выбрать, есть «Авто», в котором внедорожник всё сделает сам, и довольно успешно. Разве что муфта порой работает не очень предсказуемо, иногда обрывая тягу на передней оси в самый неподходящий момент.

Рулевое управление для крупного внедорожника радует отзывчивостью – руль не пустой и не совсем искусственный, усилие похоже на натуральное. Больше всего огорчает расход бензина: даже в смешанном режиме получается 16-17 литров, а в городе да с пробками – все 20. Под капотом Танка, напомню, всего лишь «турбочетвёрка». На китайском рынке, кстати, недавно появилась модификация 400-го с дизельным двигателем – 2,4-литровый агрегат нам уже знаком по Haval H9. Здесь бы такая конфигурация пригодилась тоже.

Компромиссы и цены

Tank 400 получился универсальным и многофункциональным автомобилем, но с неизбежными компромиссами. Неудобный на асфальте, зато неудержимый на бездорожье. Шустрый в городе, но очень прожорливый. Харизматичный, но недешёвый. Базовая версия Adventure включает 18-дюймовые колёса, рейлинги, подножки, «зимний» пакет, вентиляцию передних кресел, трёхзонный климат-контроль, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и полный набор водительских ассистентов, включая внедорожные. Такое исполнение обойдётся в 5 799 000 рублей.

Топовая версия Premium предлагает вдобавок блокировку переднего дифференциала, отделку кожей наппа, проекционный дисплей, массаж водительского кресла, панорамную крышу вместо обычного люка, систему активного шумоподавления и функцию автоматической парковки. За всё это придётся выложить уже 6 199 000 рублей.