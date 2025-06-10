Как мошенники заработали миллиарды на страховке и чего это им стоило

Машина, ремонт которой стоит целое состояние, может обернутся страшным сном для владельца. Но были люди, для которых подобный автомобиль становился путем к заработку и богатству. Просто представьте себе какой-нибудь старый Audi S8 с V10 от Lamborghini Gallardo. Кузовные панели сделаны из алюминия и не подлежат ремонту — только замена. Задние фонари самые продвинутые в автоиндустрии: в каждом 58 светодиодов. Мотор и вовсе стоит как половина машины. Авария на таком Audi обрушит семейный бюджет... Но что если врежутся в вас, и вам будет положена компенсация?

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Именно такой тактики придерживались мошенники со страховкой: найти дорогую машину в ремонте, переодеть её в подержаные, потертые кузовные детали и инсценировать аварию, где виноват другой водитель. Так ущерб по бумагам составит сотни тысяч рублей, а по факту будет стоить копейки. Дальше свой человек во всех инстанциях помогал аферистам получить максимальную компенсацию, и подстава повторялась снова и снова десятки раз. Причем после этого на машину можно было вернуть оригинальные запчасти и продать её по рыночной цене. Или застраховать по КАСКО и… сжечь. Так на руках злоумышленников оставалась и страховая выплата, и дорогие запчасти на продажу! Но кто этим занимался и какие еще ухищрения использовал? Ну и чем этот доходный бизнес оборачивался в суде? Смотрите новое видео прямо здесь!

А здесь можно посмотреть видео про автомобильный криминал девяностых глазами тех, кто выжил. Да, таких людей осталось не так-то много. В середине девяностых в стране ежегодно угоняли 150 тысяч машин, и даже в Москве удавалось найти лишь 4% из них. Как всё это происходило, почему прекратилось и может ли вернуться сегодня?

А тут еще одно расследование: загадочная история стоянки советской техники в Америке. Эта стоянка находилась на южном побережье США около курортного местечка Галфпорт и представляла из себя сотни грузовиков ЗИЛ-131, которые когда-то служили в армии Советского блока. Но кому могут понадобится сотни советских военных машин в Северной Америке? /m