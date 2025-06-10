Рынок автомобилей с пробегом идет в рост

По данным сервиса "Авто.ру оценка", объём предложения на рынке авто с пробегом не старше 15 лет продолжает увеличиваться. Эта тенденция сопровождается снижением стоимости машин: в мае средняя цена на иномарки, включая китайские, снизилась по сравнению с апрелем почти на 20 тысяч рублей, составив 2,3 млн рублей.

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Больше всего дешевеют автомобили американских марок: -1,5%, до 1,32 млн рублей в среднем. В годовом выражении снижение стоимости составило 9% - на столько же опустилась цена на авто с пробегом из Европы, Японии и Южной Кореи. В мае авто из этих регионов по отношению к апрелю 2025 года потеряли 6%, цена на них опустилась до 2,35 млн рублей.

Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанного отечественного и китайского автомобиля, говорится в исследовании сервиса: всего на 3%, достигнув 703 тысяч рублей и 2,17 миллиона рублей соответственно.

Китайцы при этом, что неудивительно, продемонстрировали наибольшее увеличение доли в общем объёме предложения: в мае он составил 8%, что на 3% больше, чем годом ранее.

В мае список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась больше всего, возглавила Новосибирская область (-4,5%, 2 млн рублей). Далее идут Рязанская область (-4%; 1 млн рублей),Приморский край (-3,5%; 2,4 млн рублей),Вологодская область (-3%; 1,27 млн рублей), Смоленская область (-3%; 1,18 млн рублей).

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Среди моделей наиболее заметное снижение стоимости на вторичном рынке продемонстрировал Exeed LX: -4% к апрельским значениям - до 1,8 млн рублей. Следом за ним расположились полноразмерный пикап RAM 1500 текущего поколения (-3,5%; 10,2 млн рублей), Lada 2113 (-3%; 228 тысяч рублей), внедорожник Great Wall Hover 3 (-3%; 711 тысяч рублей) и Chevrolet Aveo T250 (-3%; 485 тысяч рублей).