"Неубиваемый" Toyota Avalon оказался в РФ дешевле китайских седанов

В России стартовали продажи Toyota Avalon, завезённых через параллельный импорт. Этот бизнес-седан, ранее не представленный официально на российском рынке, оказался дешевле некоторых китайских конкурентов.

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По информации "Автоновостей дня", цены на Toyota Avalon начинаются от 2,9 млн рублей - меньше, чем у Geely Preface (от 3,36 млн рублей), Hongqi H5 (от 3,39 млн рублей) и Chery Arrizo 8 (от 3,1 млн рублей).

Самое доступное предложение - от компании из Новосибирска, которая готова привезти Avalon в версии Luxury за 2,9 млн рублей. В оснащение входят: семь подушек безопасности, кожаный салон, мультимедиа с большим экраном, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и ряд электронных ассистентов.

Под капотом - двигатель 2,5 литра мощностью 209 л. с. в паре с восьмиступенчатым "автоматом". В Краснодаре также доступен вариант с двухлитровым атмосферником (178 л.с.) и вариатором - от 3 млн рублей.

Гибридный Avalon с максимальным оснащением предлагают за 4,15 млн рублей в Омске.

Автомобили из наличия традиционно дороже: в Москве и других крупных городах цены на "живые" Toyota Avalon начинаются от 3,45 млн рублей.

Ранее Toyota Avalon был признан самым долговечным седаном в США - по данным iSeeCars, он способен без серьёзных ремонтов преодолевать свыше 400 тысяч километров. Следом в рейтинге надёжности идут Honda Accord и Toyota Camry.

Toyota Avalon - полноразмерный седан бизнес-класса, выпускаемый с 1994 года. Модель позиционируется выше Toyota Camry и отличается повышенным уровнем комфорта, просторным салоном и богатыми комплектациями.