Новый полноприводный ГАЗ "Соболь" выставили на продажу в ФРГ

Редкий для немецких автобанов ГАЗ "Соболь" 2025 года выпуска представлен в модификации 27527-773 "Бизнес" 4×4 с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра. Мощность мотора составляет 107 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач с приводом на четыре оси.

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В салоне предусмотрено семь посадочных мест: три спереди (для водителя и двух пассажиров) и четыре сзади.

В оснащение "Соболя" входят: бортовой компьютер, обогреваемые зеркала, аудиоподготовка, системы ABS и ESP, сигнализация и люк в крыше. Однако привычный европейским жителям кондиционер в нем отсутствует.

Продавец, разместивший объявление на популярном портале mobile.de, подчеркивает, что представленный образец не предназначен для реализации частным лицам. Его могут купить исключительно юридические лица, дилерские центры или компании. Это намекает на то, что данная модель имеет статус коммерческой спецтехники.

Основываясь на заверениях владельца, микроавтобус полностью растаможен, имеет немецкий ПТС. На него распространяется 2 года гарантии. Однако цена на машину "кусается": за нее просят весомые 30 000 евро, что на 47% больше, чем в России.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Германии на продажу выставили 55-летний "Москвич-412".