Зачем китайские автокомпании множат суббренды

Россияне всё чаще сталкиваются с трудностями при выборе китайских автомобилей. Из-за резкого увеличения числа новых брендов и суббрендов за последние три года многие покупатели путаются в моделях и названиях.

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Автопроизводители активно используют суббренды для разделения своих автомобилей по сегментам — от премиальных до бюджетных. Однако такая стратегия имеет и обратную сторону: потребители начинают теряться в обилии марок, а визуальные и технические различия между ними порой минимальны. Это усложняет выбор, особенно для тех, кто впервые рассматривает покупку китайского автомобиля.

Ситуацию усугубляет практика, при которой один и тот же автомобиль выходит под разными названиями и эмблемами. Такой подход создаёт иллюзию разнообразия, но в долгосрочной перспективе может подорвать доверие к брендам. По наблюдениям экспертов, многие водители до сих пор не отличают модели популярных китайских марок, не говоря уже о недавно появившихся на рынке.

Напомним,что Chery сделала седан доступным для всех покупателей. Укажем, что подержанные машины Китая и России показали ценовую стойкость.