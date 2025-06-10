Водителям рассказали о необходимости мойки радиаторов авто

Чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя в преддверии летнего сезона, крайне важно озаботиться проверкой работоспособности системы охлаждения, чтобы не лишить себя удовольствия на отдыхе и хорошо провести время с семьей, а не под капотом своей машины.

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Одним из наиболее распространенных методов профилактики перегрева двигателя является систематическая очистка радиатора от накопившихся загрязнений. Несмотря на кажущуюся простоту данной процедуры, её выполнение требует профессионального подхода и соблюдения определённых правил.

Многие автовладельцы, основываясь на советах своих коллег по интернет-форумам, ошибочно полагают, что очистку радиатора можно осуществить на любой автомойке. Однако подобная экономия может привести к негативным последствиям, а в конечном итоге и к дорогостоящему ремонту силового агрегата.

По мнению портала "Автовзгляд", несмотря на предупреждения специалистов о необходимости тщательного обслуживания легковушек перед сезоном отпусков, большинство водителей пропускают советы мимо ушей, соглашаясь на самообман, и доверяют свою "ласточку" в руки гаражных мастеров, но не профессионалов, либо вовсе делают что-то сами, не имея на то технических знаний. Так, некоторые хозяева наивно полагают, что поверхностная промывка радиатора полностью удаляет все отложения и избавляет машину от проблем, однако на деле это не приносит практически никакого эффекта, и вот почему.

Прежде всего, грязь накапливается не на поверхности, а в глубине сот, и для ее удаления требуются особые усилия. Как правило, профильные специалисты применяют сильнодействующие химические средства и мойку под высоким давлением, которая не рекомендуется для использования на кузове машины.

Следующий аспект - технический: в современном автомобиле установлено несколько радиаторов: для двигателя, коробки передач и кондиционера.

Основная сложность заключается в толстом слое пыли и грязи, который находится между ними, и без его полного разбора избавиться от него невозможно. Однако в процессе оказания услуг гаражные мастера вряд ли расскажут собственнику данную информацию.

Последний и, наверное, главный пункт - мойка системы охлаждения должна быть не только поверхностной, но внутренней, так как осадок скапливается и в глубине деталей и не удаляется даже с заменой антифриза.

К сожалению, люди, которые оценивают любую задачу исключительно по ее стоимости, продолжают доверять разговорам о том, что радиатор можно помыть и за тысячу рублей. Итог у данной истории только один - сомнительная экономия ведет к дорогостоящей поломке.

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