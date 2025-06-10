Странная привычка с дисками в салоне получила объяснение от ГАИ

Многие водители до сих пор размещают компакт-диски под лобовым стеклом своих автомобилей. Хотя CD-диски давно вышли из повседневного обихода, особенно после перехода на цифровые технологии, блестящие круги по-прежнему можно увидеть в салонах машин, особенно старых легковушек и грузовиков вроде «КамАЗа» или «МАЗ».

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Как объяснил сотрудник ГАИ, эта странная привычка уходит корнями в прошлое, когда фотофиксация нарушений только развивалась, а инспекторы пользовались ручными радарами. Тогда водители начали размещать CD-диски в поле зрения прибора, надеясь, что зеркальная поверхность сможет ослепить радар или исказить его показания. Ходили слухи, что отражение от диска мешает фиксировать скорость. На деле же никакого эффекта это не давало: принцип работы радаров основан на радиоволнах, и оптические отражения на него не влияют.

Несмотря на это, миф оказался живучим, и многие автомобилисты продолжали использовать диски «на всякий случай». Сегодня ручные радары почти исчезли, а их место заняли современные камеры, но CD-диски никуда не делись. Кто-то оставил их как украшение — ведь диск, переливаясь на солнце, создаёт характерный визуальный эффект и придаёт машине некий индивидуальный стиль. Особенно часто такое можно заметить на машинах из 90-х и начала 2000-х годов.

Другие используют диски как средство от солнечных бликов. Закреплённые в верхней части стекла, они якобы снижают яркость света, мешающего обзору. Однако такой эффект спорен: диски скорее создают блики, чем реально защищают от солнца.

Есть и те, кто оставляет диски в салоне просто по привычке — когда-то здесь хранились музыкальные сборники, и некоторые до сих пор используют их в поездках. В авто без бардачка или мультимедийной системы CD всё ещё могут быть под рукой.

При этом стоит учитывать, что инспекторы ГАИ вправе выписать штраф, если предметы на панели или стекле мешают обзору. Так что даже безобидный диск может обернуться проблемой.

По сути, компакт-диск на панели — это рудимент ушедшей автомобильной эпохи, когда каждая машина была личной аудиосистемой, и водитель не расставался с любимыми треками даже в пути.

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