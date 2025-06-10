На продажу выставили треть в праве собственности на мотоцикл Jawa 350

Продажа 1/3 доли — некая экзотика: такая ситуация, как правило, возникает после развода, когда имущество делится бывших супругов. Другой вариант — раздел наследства умершего человека. В любом случае, пользоваться техникой, у которой есть ещё два хозяина будет проблематично.

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«Явы» исправно поставлялись в Союз из братской Чехословакии в огромных количествах — всего было завезено свыше миллиона экземпляров разных моделей.

Одной из самых красивых и желанных для многих советских мотоциклистов была «Ява 350», именуемая в народе «Старушкой». Особенно стильно смотрятся версии со стеклопластиковой коляской в вишнёвом цвете.

Этот байк оснащался 2-цилиндровым двигателем с раздельной системой смазки. Рама была дуплексной закрытого типа. Мотоциклы нередко снимались в фильмах благодаря невероятно интересному дизайну.

Экзмепляр, треть которого сейчас продаётся, как раз фирменного вишнёвого цвета. Стартовая цена арестованной у частного лица доли — 160 белорусских рублей (4 200 российских).

Между тем, эксперты Quto и Авито Авто собрали шесть эффектных причин не пропускать мотосезон. Подробности — в материале «Доступные для покупки мотоциклы, способные подарить яркие впечатления».