Каким будет внедорожник M-Hero M817 для рынка РФ

Как рассказал редакции Quto представитель локального дистибьютора, в конце этого года линейка бренда M-Hero расширится за счёт некой новинки. Логично предположить, что это будет M-Hero M817, продажи которого на китайском рынке стартуют этим летом.

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M-Hero M817 лишь немного компактнее, чем фламанский 917: его длина — 5100 мм, ширина — 1998 мм, а высота — 1899 мм (для сравнения, аналогичные показатели старшей модели — 5066, 2080 и 1934 мм, соответственно).

Это подзаряжаемый гибрид, чья силовая установка построена вокруг 197-сильного бензинового турбомотора объёмом 1,5 литра. Совокупная мощность электрического полного привода превышает 700 л.с.

Новинка стала первым внедорожником, построенным на новейшей архитектуре Tianyuan, разработанной совместно Dongfeng и Huawei: она объединяет «железо», программное обеспечение и облачные технологии.

Добавим, что топовый M-Hero 917 выделяется брутальными формами, а технические характеристики впечатляют запредельными значениями. Но модель не стала героем соцсетей и завсегдатаем светской хроники.